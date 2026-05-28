Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχειρία.

«Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αντίσταση από μαχητές της Χεζμπολάχ που δίνουν σκληρή μάχη»

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν μοτοσικλέτα στην Τύρο, στα νότια, σκοτώνοντας δύο Σύριους υπηκόους, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την είδηση μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ).

Η επίθεση έγινε κοντά σε στρατόπεδο του λιβανικού στρατού κοντά στην πόλη.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει «στοχευμένη δολοφονία» στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The aftermath of the Israeli strike on Choueifat Al-Amroussieh area, Beirut, Lebanon. Yesterday, Israeli reports said Netanyahu spoke with Donald Trump regarding Lebanon. moments ago, Israel announced carrying an assassination of a Hizbollah leader in Beirut, in disregard of… pic.twitter.com/fOQaBvtiT8 — Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2026

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε «135 στόχους της Χεζμπολάχ» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

צה»ל תקף יותר מ-135 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ביממה האחרונה צפו בתיעוד: חוסלה חוליית מחבלים בעת שיצאה מאתר שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה בצור צה»ל תקף לאורך היממה האחרונה, יותר מ-135 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור, בבקעא ובדרום לבנון. בבקעא ובדרום לבנון, הותקפו כ-10… pic.twitter.com/K5Op6kTGen — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 28, 2026

To Al Jazeera αναφέρει ότι από το πρωί της Πέμπτης το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 13 ανθρώπους στον Λίβανο, ωστόσο το νούμερο μπορεί να είναι ήδη μεγαλύτερο.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή του στον νότιο Λίβανο»

Η Ζέινα Χοντρ του Al Jazeera μεταδίδει από τη Βηρυτό: «Πριν από λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα αρχίσει να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις και θα προχωρήσει πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός χάραξε αυτή τη γραμμή στον νότιο Λίβανο, ορίζοντας όλες τις πόλεις και τα χωριά νότια αυτής της γραμμής ως περιοχές απαγορευμένες για τους κατοίκους. Από τότε, το Ισραήλ ισοπεδώνει χωριά.

Παρά ταύτα, τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ συνεχίζουν να επιτίθενται εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων που καταλαμβάνουν τον νότιο Λίβανο και βρίσκονται στο βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον θάνατο ενός ακόμη στρατιώτη.

Στόχος του ισραηλινού στρατού είναι να προσπαθήσει να απωθήσει τη Χεζμπολάχ πιο πίσω. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ διεξάγει επιχειρήσεις βόρεια της Κίτρινης Γραμμής, στην περιοχή της Ναμπάτιε, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν σημειωθεί τόσες αεροπορικές επιδρομές και τόσα πλήγματα με πυροβολικό.

Το Ισραήλ προσπαθεί να προχωρήσει υπό σφοδρά πυρά, αλλά αντιμετωπίζει αντίσταση από μαχητές της Χεζμπολάχ που δίνουν σκληρή μάχη.

Το Ισραήλ προσπαθεί ουσιαστικά να επεκτείνει την περιοχή της κατοχής.

Ωστόσο, δεν θα καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς του στόχους, που είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η παύση των επιθέσεων με drones, καθώς η Χεζμπολάχ μπορεί απλώς να υποχωρήσει πιο πίσω και να συνεχίσει να εκτοξεύει drones με οπτικές ίνες, τα οποία μπορούν να στοχεύουν θέσεις σε απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Δείτε σχετικό γράφημα: