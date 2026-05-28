Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση που δεν έχει καταφέρει να επιλύσει.

Οι τιμές των κατοικιών σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 60% και τα ενοίκια κατά 30% τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ ο αριθμός των αδειών οικοδόμησης έχει μειωθεί κατά 20%.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτιμά ότι η ΕΕ χρειάζεται σήμερα 2,25 εκατομμύρια επιπλέον κατοικίες, περίπου 50% περισσότερες από όσες κατασκευάζονται στην πραγματικότητα.

Και όμως, τα κτίρια που τελικά κατασκευάζονται παραμένουν μεταξύ των μεγαλύτερων πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ήπειρο.

Μεταξύ 2010 και 2024, το κόστος κατασκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 56%, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η ζήτηση για κατοικίες θα αυξηθεί κατά περισσότερες από δύο εκατομμύρια μονάδες ετησίως.

Η κρίση της οικονομικής προσιτότητας στη στέγαση και η κλιματική κρίση δεν είναι δύο ξεχωριστά προβλήματα. Πρόκειται για μία αλληλένδετη συστημική αποτυχία, και ο κατασκευαστικός και ο κτηματομεσιτικός τομέας της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο και των δύο.

Η πρόκληση: τρεις εντάσεις, ένας κλάδος

Ο τομέας της Αρχιτεκτονικής, της Μηχανικής και των Κατασκευών (AEC) έχει υποστεί τέσσερις δεκαετίες στασιμότητας στην παραγωγικότητα. Τα πολύπλοκα καθεστώτα αδειοδότησης, η κατακερματισμένη διακυβέρνηση και μια δομή του κλάδου που βασίζεται σε μεμονωμένα έργα τον έχουν εμποδίσει να προσφέρει οικονομικά προσιτές, βιώσιμες κατοικίες σε μεγάλη κλίμακα.

Μέχρι τα τέλη του 2025, η προσφορά νέων κατοικιών στην ΕΕ κάλυπτε μόνο το 50% της πραγματικής ζήτησης, γεγονός που επιδεινώθηκε από την εκτίναξη του κόστους εργασίας και υλικών, καθώς και από έναν κατασκευαστικό τομέα που ιστορικά αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής καινοτομίας και παραγωγικότητας.

Ταυτόχρονα, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης και το 36% των εκπομπών CO₂ της.

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και η ταξινομία της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες απαιτούν βαθιά απανθρακοποίηση – αλλά, όπως καθιστά σαφές το πλαίσιο «Reimagining Real Estate» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2024), οι δεσμεύσεις για την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα από μόνες τους δεν αρκούν χωρίς μια αναδιάρθρωση του ποιος κατασκευάζει, ποιος κατέχει και ποιος διαχειρίζεται το δομημένο περιβάλλον.

Το προηγούμενο πλαίσιο του WEF για το μέλλον των ακινήτων (2021) προειδοποίησε επίσης ότι η οικονομική προσιτότητα και η απανθρακοποίηση θα συνυπάρξουν μόνο εάν ο κλάδος αλλάξει ριζικά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις δομές διακυβέρνησής του. Ωστόσο, κανένα από τα δύο πλαίσια δεν χαρτογράφησε τις συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οποίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταμόρφωση.

Η Γαλλία αποτελεί ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο γρήγορα οι στόχοι της Ευρώπης για τη στέγαση και το κλίμα μπορούν να συγκρουστούν.

Στις 23 Απριλίου 2026, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νομοσχέδιο τόνωσης της στέγασης για την επιτάχυνση των κατασκευών, την αποκέντρωση ορισμένων αποφάσεων και την έναρξη ενός τρίτου προγράμματος αστικής ανανέωσης. Η πιο αμφιλεγόμενη πρότασή του θα επέτρεπε την επανένταξη ενεργειακά αναποτελεσματικών κατοικιών με βαθμολογία F και G στην αγορά ενοικίασης, εφόσον οι ιδιοκτήτες δεσμευτούν να πραγματοποιήσουν ανακαίνιση εντός τριών ετών για μονοκατοικίες και πέντε ετών για πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τα σπίτια κατηγορίας G έχουν αποκλειστεί από νέες ή ανανεωμένες μισθώσεις από το 2025, ενώ τα σπίτια κατηγορίας F θα ακολουθήσουν το 2028. Το ερώτημα είναι αν η επιβολή και η χρηματοδότηση θα κάνουν την ανακαίνιση πραγματικότητα.

Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αυξήσουν την προσφορά χωρίς να υπονομεύσουν τους κλιματικούς στόχους.

Η Ισπανία έχει στραφεί στη βιομηχανοποιημένη κατασκευή, χρησιμοποιώντας κονδύλια της ΕΕ για να χτίσει κοινωνικές κατοικίες γρηγορότερα και φθηνότερα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει το πρόβλημα των τουριστικών ενοικιάσεων και του μικρού αποθέματος κοινωνικών κατοικιών.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει την αντίθετη πίεση: οι ολοκληρώσεις κατοικιών έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών το 2025, ενώ προηγούμενες εκτιμήσεις τοποθετούσαν την ετήσια ανάγκη στις 320.000 κατοικίες μέχρι το 2030.

Σε επίπεδο ΕΕ, το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης συνδέει πλέον την ταχύτερη αδειοδότηση, την ανακαίνιση και την οικονομικά αποδοτική κατασκευή. Τα μέτρα προσφοράς εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το αν οι κυβερνήσεις μπορούν να συνδυάσουν την προσιτότητα με τους στόχους απανθρακοποίησης.

Τέσσερα πιθανά σενάρια για το 2040

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό, διεξήχθη μία μελέτη στρατηγικής πρόβλεψης με περισσότερους από 30 κορυφαίους εμπειρογνώμονες του κλάδου από όλη την Ευρώπη: αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών, εταιρείες ενέργειας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακινήτων.

Δημοσιευμένη στο περιοδικό Futures, η μελέτη κατασκευάσει τέσσερα συνεκτικά σενάρια για τον ευρωπαϊκό κλάδο AEC έως το 2040.

Τα σενάρια δεν είναι προβλέψεις, όπως γράφουν οι ερευνητές Ιγκνάτ Κούλκοφ και Ρενέ Ρόρμπεκ, οι οποία συμμετείχαν στη μελέτη, σε άρθρο τους στο The Conversation.

Είναι δομημένες διερευνήσεις τεσσάρων πιθανών διαδρομών ανάπτυξης, καθεμία με ξεχωριστή λογική για το πώς η απανθρακοποίηση, η κυκλικότητα και η οικονομική προσιτότητα της στέγασης ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν υπό διαφορετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης.

Στο πρώτο σενάριο, «οι γίγαντες κυριαρχούν», οι εταιρείες Big Tech και οι κατασκευαστικές εταιρείες τύπου OEM κυριαρχούν μέσω της βιομηχανοποιημένης δόμησης εκτός εργοταξίου, βασισμένης σε δεδομένα. Τα σπίτια γίνονται υπηρεσίες συνδρομής, οι πλατφόρμες καθορίζουν τα πρότυπα και η παραγωγικότητα αυξάνεται απότομα. Ωστόσο, η οικονομική προσιτότητα και η αυτονομία των ενοικιαστών παραμένουν αμφισβητούμενες, και οι μικρές εταιρείες δυσκολεύονται να επιβιώσουν.

Στο δεύτερο, το «Κυκλικό Μέλλον»: μια συμμαχία ρυθμιστικών αρχών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πρωτοπόρων εταιρειών ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη νομοθεσία για τον σχεδιασμό, τις προμήθειες και τη χρηματοδότηση. Τα κτίρια μετατρέπονται σε τεκμηριωμένες τράπεζες υλικών, τα βιοϋλικά αντικαθιστούν το σκυρόδεμα και κυριαρχεί η ανακαίνιση. Η πρόοδος στους στόχους για τον άνθρακα και τους πόρους είναι σημαντική, αλλά οι προκλήσεις της αστικής οικονομικής προσιτότητας παραμένουν χωρίς σκόπιμη πολιτική προσοχή στις τυπολογίες στέγασης και τα μοντέλα ιδιοκτησίας.

Στο τρίτο σενάριο, η «ηγεσία του δημόσιου τομέα»: οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν τον άμεσο έλεγχο όταν οι μηχανισμοί της αγοράς αποτυγχάνουν να αποδώσουν σε μεγάλη κλίμακα. Δεσμευτικοί στόχοι, τυποποιημένες τυπολογίες και προγράμματα δημόσιων επενδύσεων οδηγούν σε ταχεία απανθρακοποίηση και προσφορά στέγασης, αλλά με κόστος την ιδιωτική καινοτομία και τον δημιουργικό πειραματισμό.

Στο τέταρτο, η «πράσινη ενεργειακή επανάσταση», η ταχεία απανθρακοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου αναδιαμορφώνει ολόκληρο το ζήτημα της στέγασης. Τα κτίρια γίνονται ενεργοί κόμβοι σε αμφίδρομα έξυπνα δίκτυα, και ο λειτουργικός άνθρακας εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, η προσοχή μετατοπίζεται στον ενσωματωμένο άνθρακα, την ενεργειακή φτώχεια και τις διανεμητικές επιπτώσεις μιας μετάβασης που ωφελεί ορισμένα νοικοκυριά πολύ περισσότερο από άλλα.

Η έκκληση για δράση

Αυτό που καθιστά σαφές η ανάλυση είναι ότι δεν υπάρχει αυτόματη ευθυγράμμιση μεταξύ της κατασκευής περισσότερων κατοικιών, της απανθρακοποίησης του αποθέματος και της διασφάλισης προσιτής στέγασης.

Τα ίδια βασικά μέσα —η πράσινη χρηματοδότηση, οι κυκλικές προμήθειες, η ψηφιοποίηση— οδηγούν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το ποιος συντονίζει το σύστημα και ποια λογική διακυβέρνησης κυριαρχεί.

Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επενδυτές και τους ηγέτες του κλάδου αυτή τη στιγμή.

Τρεις προτεραιότητες αναδύονται και στα τέσσερα σενάρια, σύμφωνα με το άρθρο.

Το πρώτο Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της ΕΕ, που ξεκίνησε στα τέλη του 2025, και η επερχόμενη πρώτη Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση το 2026 προσφέρουν μια σπάνια πολιτική ευκαιρία. Το ερώτημα είναι αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα την αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές αποτυχίες διακυβέρνησης που αποκαλύπτουν τα σενάριά μας ή απλώς θα προσθέσουν περισσότερα μέσα σε ένα σύστημα του οποίου οι θεμελιώδεις εντάσεις παραμένουν άλυτες.

Η ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος είναι αδιαπραγμάτευτη σε κάθε πορεία· το ερώτημα είναι μόνο ποιος πληρώνει και ποιος κερδίζει.

Η ψηφιακή υποδομή για την παρακολούθηση της ενεργειακής και υλικής απόδοσης είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος.

Και οι νέες δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες για τη βιομηχανοποιημένη κατασκευή και τη σκέψη με βάση τον κύκλο ζωής πρέπει να αναπτυχθούν τώρα, όχι μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει μιάμιση δεκαετία για να το πετύχει.

Τα σενάρια υπάρχουν. Από εκεί και πέρα το μέλλον παραμένει αβέβαιο.