Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25 Μαΐου 2026, 15:29

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι συντάξεις μπορεί να φαίνονται ως μια μακρινή πραγματικότητα για τους νέους Ευρωπαίους, αλλά πολλοί ανησυχούν για το αν θα υπάρξουν τελικά στο μέλλον τους.

Παρά το γεγονός ότι το 22% αναφέρει τις συντάξεις ως πρωταρχικό μέλημα, το 30% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μόνο περιορισμένη γνώση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με νέα έρευνα του ανεξάρτητου think tank «Friends of Europe».

Η μελέτη δείχνει ότι οι νέοι Δανοί και Γάλλοι ερωτηθέντες έχουν τη λιγότερη γνώση για το πώς λειτουργεί το συνταξιοδοτικό σύστημα, με ποσοστά 34% και 33% αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ισχυρίζονται ότι έχουν τη μεγαλύτερη γνώση.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου σχετικά με τις συντάξεις είναι ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν λειτουργεί πλέον για τη γενιά μου και τις επόμενες», δήλωσε ένας Γάλλος ερωτηθείς στην έρευνα.

«Ότι πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα για κακές πολιτικές και οικονομικές επιλογές».

Η έκθεση «Voices for Choices 2026» διεξήγαγε έρευνα σε 2.000 Ευρωπαίους ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία.

Οι νέοι Ευρωπαίοι συνεισφέρουν σε ένα σύστημα που δεν εμπιστεύονται;

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ήδη συνεισφέρουν σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ενώ μόνο το 9% δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να συνεισφέρει καθόλου, σύμφωνα με το euronews.

Ωστόσο, παρά το υψηλό αυτό επίπεδο συμμετοχής, μόνο το 17% πιστεύει ότι η σύνταξή του θα είναι επαρκής, ενώ το 43% αναμένει ότι θα είναι ανεπαρκής.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Δανούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η σύνταξή τους θα είναι αρκετά επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες τους κατά τη συνταξιοδότηση, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις Ιταλούς πιστεύουν το αντίθετο.

«Το γενικό μήνυμα είναι σαφές: πολλοί αισθάνονται ότι καταβάλλουν χρήματα σε ένα σύστημα στο οποίο δεν εμπιστεύονται», σημειώνει η μελέτη.

Οι νέοι Ευρωπαίοι θέλουν μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι πηγές εισοδήματος για τους ηλικιωμένους της Ευρώπης, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι συνταξιούχοι, διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την ήπειρο.

Κατά μέσο όρο, οι δημόσιες μεταβιβάσεις, όπως οι συντάξεις που συνδέονται με τα εισοδήματα, και οι ιδιωτικές επαγγελματικές μεταβιβάσεις, όπως οι υποχρεωτικές συντάξεις και τα επιδόματα θανάτου, αντιπροσωπεύουν το 56% και το 7% αντίστοιχα των εισοδημάτων των ηλικιωμένων.

Για παράδειγμα, περίπου το 80% των εισοδημάτων των ηλικιωμένων στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο προέρχεται από δημόσιες μεταβιβάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, θα περάσει ακόμα αρκετός καιρός μέχρι οι σημερινοί νέοι πολίτες να μπορέσουν να εισπράξουν τις συντάξεις τους. Σπάνια αρέσει στους ανθρώπους η ιδέα να εργάζονται για περισσότερο καιρό, αλλά και η προσδοκία για το πόσο ακριβώς θα πρέπει να εργαστούν πριν από τη συνταξιοδότηση διαφέρει επίσης σε όλη την Ευρώπη.

Οι νέοι στη Δανία και την Ιταλία αναμένουν τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασιακής ζωής, ενώ εκείνοι στη Γαλλία και την Πολωνία είναι πιο πιθανό να φαντάζονται ότι θα αποχωρήσουν νωρίτερα.

Οι περισσότεροι Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Πολωνοί και Γάλλοι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι το τρέχον συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ανεπαρκές και χρειάζεται μεταρρύθμιση, ενώ το 43% των Δανών ερωτηθέντων πιστεύει ότι λειτουργεί καλά και δεν χρειάζεται αλλαγή.

Ωστόσο, οι νέοι πολίτες της ΕΕ είναι διχασμένοι ως προς το τι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν για οποιαδήποτε μορφή συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ενώ το 45 % υποστηρίζει αλλαγές που αποφεύγουν τα μη δημοφιλή μέτρα, με τη Γαλλία και τη Δανία να δείχνουν τη μικρότερη προθυμία για αυστηρότερες μεταρρυθμίσεις, το 40 % πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει, ακόμη και αν αυτό σημαίνει δύσκολες πολιτικές επιλογές.

Οι συντάξεις σε μία γηράσκουσα Ευρώπη

Η συζήτηση για τις συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται πλέον άμεσα όχι μόνο με τη γήρανση του πληθυσμού αλλά και με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας των νέων.

Η αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, των χαμηλών μισθών και των διακεκομμένων περιόδων εργασίας δυσκολεύει πολλούς νέους να συγκεντρώσουν σταθερά ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ η Eurostat καταγράφει ότι οι νέοι στην ΕΕ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά εργασιακής αβεβαιότητας σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά το 2024 προωθούν περισσότερο τα ιδιωτικά και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, γεγονός που δείχνει ότι το μέλλον της σύνταξης στην Ευρώπη πιθανότατα θα βασίζεται λιγότερο αποκλειστικά στο κράτος και περισσότερο στην ατομική αποταμίευση και την προσωπική οικονομική δυνατότητα κάθε εργαζομένου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μέλλον της σύνταξης στην Ευρώπη φαίνεται να γίνεται πιο σύνθετο και λιγότερο προβλέψιμο για τις νεότερες γενιές.

Εν τέλει, το κοινωνικό κράτος, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ΕΕ, δείχνει να χάνει σταδιακά μέρος της καθολικότητας και της προστατευτικής του δύναμης, αφήνοντας ολοένα και περισσότερες κοινωνικές ομάδες εκτεθειμένες στις οικονομικές και εργασιακές αβεβαιότητες.

