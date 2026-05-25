Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας

Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του παιδιού.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το patris.gr οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο η μητέρα της μικρής, βουλγαρικής υπηκοότητας και καταγωγής Ρομά, προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα πλημμελήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο βαριά ποινική διάσταση, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων, μετά τα σοβαρά ευρήματα των γιατρών για την κατάσταση της 3χρονης.

Οι έρευνες των αστυνομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.