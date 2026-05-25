Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 14:17

Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση – Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του παιδιού.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το patris.gr οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο η μητέρα της μικρής, βουλγαρικής υπηκοότητας και καταγωγής Ρομά, προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα πλημμελήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο βαριά ποινική διάσταση, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων, μετά τα σοβαρά ευρήματα των γιατρών για την κατάσταση της 3χρονης.

Οι έρευνες των αστυνομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 25.05.26

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας

Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Στιγμές τρόμου για οδηγό ταξί - Έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο
Κόσμος 25.05.26

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν του Ιράν

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

