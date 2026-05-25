Ένας 16χρονος συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό την Κυριακή στην πόλη Ρεν της Γαλλίας, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας ψαράς άκουσε τις φωνές ενός παιδιού χωρίς να μπορεί να εντοπίσει από πού προέρχονταν. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και βρήκε το 12χρονο νεκρό μέσα σε θάμνους, κοντά στον ποταμό Βιλαίν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την έρευνα, γύρω από τον λαιμό του παιδιού ήταν δεμένη μια βρεγμένη πετσέτα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν σοκαρισμένοι από το περιστατικό, περιγράφοντας τη γειτονιά ως ήσυχη και πολυσύχναστη, καθώς βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και δίπλα σε πάρκο όπου συχνάζουν πεζοί και δρομείς.

«Είναι πραγματικό σοκ. Ο κόσμος κάνει συχνά τζόκινγκ κατά μήκος της όχθης Πρόκειται για μια ήρεμη γειτονιά και δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο έγκλημα εδώ», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο AFP.

Ο εισαγγελέας της Ρεν, Frédéric Teillet, επισκέφθηκε τον τόπο του συμβάντος, χωρίς να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France, οι γονείς του 12χρονου υποστηρίζονται από ψυχολόγους και διασώστες, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η ειδική υπηρεσία οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος της Ρεν.