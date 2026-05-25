Markos by Night: Στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Αγάπη Μόνο»

Το «Markos by Night» κατέκτησε μία ακόμα πρωτιά στην prime time με την τηλεοπτική μετάδοση της παράστασης «Αγάπη Μόνο» από το MEGA, που τερμάτισε πρώτη στην κούρσα της τηλεθέασης το Σάββατο 23 Μαΐου.

Η επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή, με το γνώριμο χιούμορ και τα ευρηματικά σκετς κατέλαβε την πρώτη θέση σημειώνοντας ποσοστό 14,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 12,7% στο σύνολο του κοινού.

O γνωστός κωμικός επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη σχέση εμπιστοσύνης του με το κοινό, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,48 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κατηγορία κοινού, η παράσταση «Αγάπη Μόνο» κατέγραψε 19,1%.

Το ραντεβού με τη διασκέδαση ανανεώνεται για το ερχόμενο Σάββατο στο MEGA, με τις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή να προσφέρουν μια σταθερή διέξοδο ψυχαγωγίας.

