Σε τελική ευθεία ολοκλήρωσης το νέο δημοτικό σχολείο στην Χαλκίδα
Το 26ο Δημοτικό σχολείο Χαλκίδας βρίσκεται στη τελική ευθεία ολοκλήρωσης του σύμφωνα με τον Δήμο Χαλκιδαίων.
Σε τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νέου 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, που υλοποιείται από τον Δήμο Χαλκιδέων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συμβατικού ποσού 4.031.542,15 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.
Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν στο κτίριο, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου και προχωρούν τα έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, με το έργο να οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.
Το νέο κτίριο επισκέφθηκαν σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα μαζί με Αντιδημάρχους και μηχανικούς του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης.
«Πρόκειται για ένα πρότυπο σχολικό συγκρότημα, σύγχρονο και ασφαλές, που έρχεται να επιλύσει, οριστικά πια, προβλήματα δεκαετιών που ταλαιπωρούσαν μαθητές,
δασκάλους και γονείς.
Με την πρόοδο των εργασιών να είναι αισθητή, στόχος της Δημοτικής αρχής είναι το έργο να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και να λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά.», δήλωσε σχετικά η Δήμαρχος Χαλκιδέων.
*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimos.xalkideon
