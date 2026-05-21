Εγκαίνια της νέας Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο δημος Αμπελοκηπων-Μενεμένης

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη σταθερή επένδυση του Δήμου στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη δια βίου μάθηση.

Η τελετή ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον πατέρα Βασίλειο Κούτλα του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής. Ακολούθως, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, προχώρησε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας βιβλιοθήκης, ανοίγοντας έναν σύγχρονο χώρο μάθησης και πρόσβασης στη γνώση για όλους τους πολίτες.

Στον χαιρετισμό του τόνισε τον ρόλο της βιβλιοθήκης ως «ζωντανού πυρήνα γνώσης, έμπνευσης και δημιουργίας για όλους», ενώ αναφέρθηκε και στη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης σαφούς και σύγχρονου πλαισίου για τη χρήση της, ώστε «η τεχνολογία να παραμένει υπηρέτης του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, κ. Μαρία Αποστολίδου, με την Αντιδημαρχία να έχει τον κεντρικό οργανωτικό και συντονιστικό ρόλο στην προετοιμασία και υλοποίηση των εγκαινίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική προτεραιότητα του Δήμου για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πάνω από 22.000 τίτλους βιβλίων

Η νέα βιβλιοθήκη, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, αποτελείται από δύο πλήρως ανακαινισμένες και λειτουργικές αίθουσες, διαθέτει πάνω από 22.000 τίτλους βιβλίων και εξυπηρετεί ήδη περισσότερα από 7.000 μέλη. Το σύγχρονο αναγνωστήριο, με 30 θέσεις μελέτης, προσφέρει ένα ήρεμο και οργανωμένο περιβάλλον για μαθητές, φοιτητές και κάθε αναγνώστη. Παράλληλα, η αίθουσα ψηφιακής πληροφόρησης, εξοπλισμένη με πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακές εκδόσεις, ηλεκτρονικά βιβλία και ακαδημαϊκό υλικό.

Μέσω του συστήματος KOHA, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων, ανανεώσεων, αναζητήσεων τίτλων και υποβολής προτάσεων βιβλίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη γνώση χωρίς περιορισμούς.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία της βιβλιοθήκης με τη σχολική κοινότητα, στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν, καθώς και στη λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του παλαιού κτιρίου της Αριστοτελείου Βιβλιοθήκης, όπου σύντομα θα λειτουργήσει η νέα Παιδική Βιβλιοθήκη, ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για παιδιά και νέους.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ακολούθησε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της καταξιωμένης συγγραφέως κ. Λένας Μαντά, η οποία συνομίλησε με το κοινό, απάντησε σε ερωτήσεις και υπέγραψε αντίτυπα, προσφέροντας μια ζεστή και άμεση λογοτεχνική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Η νέα Αριστοτέλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη ανοίγει πλέον τις πόρτες της ως ένας σύγχρονος, φιλόξενος και ζωντανός χώρος γνώσης, δημιουργίας και μάθησης, αποτελώντας σημείο συνάντησης της παράδοσης με τη σύγχρονη τεχνολογία και της κοινωνίας με τη δια βίου εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ. Παύλος Κεσόγλου, κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος, κ. Ελένη Γκαγκαρίδου, κ. Αβρόσιος Λαζαρίδης, κ. Ηλίας Γρούγιος καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ελευθέριος Κυρίζογλου.