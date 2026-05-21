H Euroleague των ρεκόρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αγωνιστική περίοδος 2025/26 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της απόλυτης εκτόξευσης για την Euroleague. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Regular Season κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ εξελίσσεται σε ένα πανίσχυρο οικοσύστημα που προσελκύει broadcaster, χορηγούς και εκατομμύρια πιστούς οπαδούς παγκοσμίως.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής σεζόν είναι η παγκόσμια τηλεθέαση, η οποία έφτασε το αστρονομικό νούμερο των 508,17 εκατομμυρίων θεατών (συμπεριλαμβανομένων ζωντανών μεταδόσεων και highlights). Η ανάπτυξη ήταν ραγδαία ήδη από το πρώτο μισό της σεζόν, με την τηλεθέαση να καταγράφει αύξηση 82% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή αυτής της ανόδου. Στα Βαλκάνια η live τηλεθέαση εκτοξεύθηκε στο +103%. Αντίστοιχα, Ιταλία και Ισραήλ σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο +77% και +76% αντίστοιχα. Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Τουρκία παραμένουν οι «πυλώνες» της διοργάνωσης με σταθερά ανοδική πορεία, παρά τον ήδη υψηλό βαθμό διείσδυσης του αθλήματος.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας, η ψηφιακή παρουσία της διοργάνωσης και των συλλόγων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το οικοσύστημα των social media αριθμεί πλέον 47,1 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ οι προβολές video (views) ξεπέρασαν το «φράγμα» του ενός δισεκατομμυρίου, φτάνοντας τα 1,49 δισ. συνολικά. Σε σύγκριση με την περίοδο 2021/22, οι δείκτες παρουσιάζουν τριψήφια αύξηση, με την αλληλεπίδραση (engagement) των χρηστών να αυξάνεται κατά 319%, αποδεικνύοντας ότι το μπάσκετ είναι το ιδανικό προϊόν για τις νεότερες γενιές και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η επιτυχία μεταφέρθηκε και εντός των τειχών των γηπέδων. Συνολικά 3.251.706 θεατές παρακολούθησαν από κοντά τους αγώνες της Regular Season, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι. Το επίτευγμα αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλές ομάδες αναγκάστηκαν να αγωνιστούν σε εναλλακτικές έδρες ή κεκλεισμένων των θυρών για εξωγενείς λόγους.

Ωστόσο, το κόστος του πρωταθλητισμού παραμένει υψηλό. Η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας επιπέδου Euroleague απαιτεί πλέον μια μέση επένδυση της τάξης των 27 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τις υψηλές απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Η EuroLeague Women δεν έμεινε πίσω, κλείνοντας τη σεζόν με ρεκόρ προσέλευσης. Το Final Six στη Σαραγόσα, όπου η Φενέρμπαχτσε στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, σημείωσε διαδοχικά sold out, με τη μέση προσέλευση ανά αγώνα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν να φτάνει τους 2.607 θεατές, το υψηλότερο νούμερο στην ιστορία του γυναικείου ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη ανδρικού και γυναικείου τμήματος εδραιώνει την Euroleague ως την κεντρική δύναμη του αθλήματος στην Ευρώπη, μετατρέποντας το μπάσκετ σε ένα παγκόσμιο ψυχαγωγικό προϊόν πρώτης γραμμής.