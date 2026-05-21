Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Γιαννακόπουλος για το Final Four στο ΟΑΚΑ: «Όποιος επιχειρήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες»
Euroleague 21 Μαΐου 2026, 08:30

Γιαννακόπουλος για το Final Four στο ΟΑΚΑ: «Όποιος επιχειρήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες»

Το μακροσκελές μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εν όψει του Final Four της Αθήνας

Με ένα μακροσκελές μήνυμα που απευθύνεται σε όσες ομάδες συμμετέχουν στο Final Four της Euroleague που διεξάγεται στην Αθήνα (22-24/5), αλλά και στους Παναθηναϊκούς για όσα έρχονται, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε -μεταξύ άλλων- από την Πολιτεία αυστηρή τήρηση του νόμου σε όσους παραβατήσουν εντός του γηπέδου.

Αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δύο μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του καλύτερου από άποψη διοργάνωσης F4 στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Με πολλή περηφάνια παραδώσαμε μία εγκατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως, συντηρημένο, ανακαινισμένο και πλήρως αναβαθμισμένο με δικά μας έξοδα τα οποία έχουν ήδη υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βασιζόμενοι μόνο στις δικές μας δυνάμεις τοποθετώντας έτσι τον πήχυ της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη.

Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα όλης αυτής της ομαδικής δουλειάς προφανή σε όλους. Ξηλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση. Δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επιπέδου NBA, που συνδυάζουν πολυτέλεια και άνεση, επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και οι αίθουσες φιλοξενίας, προσφέροντας υψηλή αισθητική και νέες δυνατότητες και εγκαταστάθηκαν νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας.

Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε βάθος: εκτεταμένα έργα υποδομών, στατικής ενίσχυσης και μόνωσης οροφής, ολική ανακατασκευή φυσικοθεραπευτηρίου και χώρους για αθλητές, σύγχρονο δίκτυο ασφαλείας με πάνω από 600 κάμερες υψηλής τεχνολογίας, πλήρης αναβάθμιση φωτισμού, ηχητικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και νέες υποδομές εστίασης σε όλα τα επίπεδα του venue.

Στην καρδιά της αρένας, το glass floor αποτελεί σημείο αναφοράς από μόνο του.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και ομάδες με Αμαξίδιο, τις Ακαδημίες και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά που συμμετείχαν όσοι αγαπούν τον αθλητισμό εκτός Πρωταθλητισμού.

Χάρη στις υπερσύγχρονες υποδομές έχουν ήδη φιλοξενηθεί αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως το πρώτο διεθνές τουρνουά τένις μετά από δεκαετίες, συναυλίες, επιδείξεις μόδας, παρουσιάσεις και φεστιβάλ, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία θεάματος. Επιπλέον, τα ανακαινισμένα προπονητικά κέντρα είναι ιδανικά για την υποδοχή αθλητών, παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για προπονήσεις και διοργανώσεις, ενισχύοντας έτσι τον αθλητικό τουρισμό της περιοχής και της χώρας συνολικά. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές προσδοκίες, σε κάθε επίπεδο εμπειρίας.

Από την πρώτη στιγμή, στόχος ήταν να παραδοθεί ένας χώρος με απόλυτη ασφάλεια για τους εισερχομένους, απαράμιλλη αισθητική, υψηλά πρότυπα άνεσης και λειτουργικότητας, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό. Όλη αυτή η επένδυση συνεχίζεται και θα εξακολουθήσει ακόμη πιο δυναμικά. Είμαστε μόνο στην αρχή.

Έχοντας πράξει όλα τα ανωτέρω, παραχωρήσαμε δωρεάν στην ελληνική Κυβέρνηση ένα γήπεδο έτοιμο να φιλοξενήσει άριστα χιλιάδες φιλάθλους από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο μιας γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ το οποίο συγκεκριμένες προσωπικότητες που δεσπόζουν σε αυτό έχουν οδηγήσει στην κορυφή της ηπείρου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές πως η ελάχιστη και αδιαπραγμάτευτη απαίτησή μου προς άπαντες τους εμπλεκομένους από κάθε θέση και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοργάνωση αυτή είναι κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και επίσης η άψογη διαφύλαξη των υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής χώρων μας. Έχει ψηφισθεί και εφαρμόζεται ένας πολύ αυστηρός αθλητικός νόμος που προβλέπει αυτόφωρο και πολυετείς ποινές χωρίς αναστολή στους παραβάτες, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμοσθεί στο ακέραιο.

Μία από τις ΚΑΕ που συμμετέχουν -αυτή του Ολυμπιακού που δεν ήθελε να γίνει στην Αθήνα το F4 και το έδειξε με κάθε τρόπο, καθώς ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα που ψήφισαν ενάντια- έχει μάλιστα εντρυφήσει σε αυτόν, καθώς τον έχει κατ’ επανάληψη χρησιμοποιήσει εναντίον μου με εμμονή για… stories σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επιτυγχάνοντας δια της επιμονής της να ελέγχει τα πάντα, εκτός αυτών που συμβαίνουν εντός αυτής, να μου απαγορευθεί η είσοδος στο Καλλιμάρμαρο για μοναδική εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρά τη μεταγενέστερη δικαίωσή μου στα δικαστήρια. Με τον ίδιο ζήλο αναμένω να ενδιαφερθούν για κάτι ουσιαστικό, δηλαδή τα μέτρα πρόληψης φαινομένων πραγματικής βίας που μπορούν και πρέπει να ληφθούν, ώστε εκ των υστέρων να μην βρεθούν εκτεθειμένοι οι ένθερμοι αυτοί δημόσιοι προστάτες της νομιμότητας. Το αυτονόητο. Δεν έχω ακόμη δει κάποια σχετική (από αυτές που βγάζουν πολύ συχνά για άλλα θέματα) ανακοίνωσή τους, ας ελπίσουμε ότι ακόμη την ετοιμάζουν.

Προφανώς ο ρόλος της ίδιας της Διοργανώτριας Αρχής και φυσικά της ελληνικής Πολιτείας δια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη είναι καθοριστικός τόσο για τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση πλάνου που κατατείνει στην αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή μιας υποδειγματικής εκδήλωσης. Έχω τη σιγουριά ότι όλοι θα φερθούν με επαγγελματισμό και αυστηρότητα, ώστε οποιοσδήποτε επιχειρήσει να παρανομήσει, άμεσα να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις αυτού.

O Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει από αυτήν την όμορφη στιγμή και άρα οποιαδήποτε αναφορά μου δεν μπορεί να είναι προς τους φιλάθλους μας, οι οποίοι παρά την απίστευτη στήριξή τους και τη συγκινητική τους αφοσίωση, δεν είδαν το εντός γηπέδου αποτέλεσμα να στέκεται αντάξια στη δική τους απόδοση. Γνωρίζω, ωστόσο, ότι είναι κοινή μας πεποίθηση πως τα καλύτερα είναι μπροστά και πως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων με ψηλά τα μανίκια και το κεφάλι, θα επιστρέψει εκεί όπου δικαιωματικά ανήκει. Στα αστέρια της.

Ολοκληρώνοντας, πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος… Ευχή όλων όσοι αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε έμπρακτα αποδείξει είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Τώρα αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, ε… δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με τον τρόπο αυτό επέλθει μια ηρεμία και σταματήσουν να έχουν ως προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γένει εξωαγωνιστικά.

Πάμε όλοι να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε το μπάσκετ σε έναν χώρο όπου αυτό έχει καταξιωθεί».

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Αθλητική Ροή
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Σύνταξη
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή από τον ΟΗΕ - «Όχι» από ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Live η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή: «Αμετανόητος ο Μητσοτάκης θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

