Παναθηναϊκός: Στο ξενοδοχείο με την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συναντήθηκε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν το καθοριστικό Game 5 με τη Βαλένθια (13/5, 22:00), στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα, θέλοντας να τους εμψυχώσει ενόψει του ματς.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε ένα βίντεο με τον πρόεδρο να μιλά στους παίκτες και να το συνοδεύει η λεζάντα: «Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket.

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026

Γιαννακόπουλος ενόψει Game 5: «Πώς βρήκες τρόπο να μπω;»

Νωρίτερα, μέσω ενός instagram story, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε ότι θα παραστεί στην Roig Arena για το Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, στο story του στο instagram, απευθυνόμενος σε δικηγόρο ανέφερε: «Αυτό σημαίνει να έχει δικηγόρο με @@. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για εμένα να μπω στο γήπεδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Game 2 στην Roig Arena τιμωρήθηκε για τρεις αγωνιστικές, από τις οποίες έχει εκτίσει ήδη της δύο στα Game 3 και Game 4.