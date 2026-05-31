Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής, είμαι τυχερός που έχω την Εστρέλλα» (vid)
Ο Τόμας Γουόκαπ μαζί με τη σύζυγό του Εστρέλλα μίλησαν για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και τη σχέση τους.
Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» ήταν καλεσμένοι ο Τόμας Γουόκαπ και η σύζυγός του, Εστρέλλα Νούρι.
Το ζευγάρι μίλησε για το πώς βίωσε την κατάκτηση της Euroleague, με τον Τόμας Γουόκαπ να αναφέρει ότι έζησε μία ανεπανάληπτη εμπειρία, ενώ δήλωσε ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που έχει την Εστρέλλα στο πλευρό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γουόκαπ
Για το πώς βίωσε η ομάδα τα όσα συνέβησαν μετά την κατάκτηση:
«Ήμασταν έξω μέχρι τις 7 το πρωί και πανηγυρίζαμε με τους οπαδούς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, να είμαστε όλοι μαζί και να γιορτάζουμε ήταν πολύ καλύτερο από το να πάμε κάπου για ποτό σε ένα μαγαζί. Το να καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι αυτή η κατάκτηση, δεν ήταν απλά το τρόπαιο, εκείνο το βράδυ κατάλαβα πως ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής»
Για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισαν οι Έλληνες οπαδοί:
«Σε άλλες χώρες το κάνουν για το πάρτι και για να περάσουν καλά, οι Έλληνες το κάνουν με πάθος, είναι τόσο παθιασμένοι που ήθελαν να το γιορτάσουν με αυτόν τον τρόπο για να το “βγάλουν από μέσα τους” και να δείξουν έτσι τί σημαίνει για αυτούς και σίγουρα για εμένα ήταν μια μοναδική εμπειρία»
Για την σύντροφό του Εστρέλα:
«Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που είμαι μαζί της και το νιώθω κάθε μέρα από τη στιγμή που ξυπνάω»
