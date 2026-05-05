Γουόκαπ: «Η ομάδα έχει χτιστεί για να πάρει την Euroleague»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 105-82 στο Πριγκιπάτο και πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center». Ο Τόμας Γουόκαπ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων, αναφέροντας πως είναι περήφανος για την ομάδα και ότι όλοι έδωσαν τα πάντα για να βρεθούν στην τετράδα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ:

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Κάναμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι, είχαμε καλό ρυθμό στο παιχνίδι και παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε πολλά σουτ.

Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για αυτό, στόχος είναι το τρόπαιο. Ήταν μακρύς ο δρόμος, παλεύαμε για αυτό όλους αυτούς τους μήνες. Δώσαμε ό,τι έχουμε για να είμαστε εδώ».

Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό»

«Έχουμε δύο παιχνίδια ιδανικά μέχρι να τελειώσουμε την δουλειά. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος. Αυτό που έδειξε η σειρά είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα παλέψουμε και θα παίξουμε μαζί».

Για την περσινή στιγμή του στο Final-Four και την αγκαλιά του Σπανούλη: «Ήταν δύσκολη στιγμή για εμένα. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πήγη, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό».

«Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τον ημιτελικό. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Θα δούμε φυσικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά θέλουμε να το πάμε ένα βήμα την σειρά», ανέφερε από την πλευρά του ο Φουρνιέ.