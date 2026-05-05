Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ, αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό»

Για πέμπτη σερί σεζόν ο Ολυμπιακός είναι στο Final 4 της Euroleague και στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς με τη Μονακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας και σε όλους τους παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς, στον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά.

Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, ο οποίος θα δώσει το «παρών» για 7η φορά σε Final Four.

Οι έξι είναι με τον Ολυμπιακό και η άλλη μία με τη Λοκομοτίβ Κούμπαν όταν το 2016 είχε επικρατήσει στα playoffs της Μπαρτσελόνα με 3-2. Φέτος, ελπίζει ότι θα σηκώσει την κούπα, όπως είχε κάνει και στην πρώτη του παρουσία σε Final 4, το 2013, όταν θριάμβευσε στον τελικό με τους Ερυθρόλευκους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Mαρκοϊσβίλι: «Άξιζαν τη νίκη, έκαναν εκπληκτική δουλειά»

«Άξιζαν τη νίκη, έκαναν εκπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην συνέχεια. Δώσαμε πολλούς πόντους, όταν δίνουμε τόσους πόντους παίρνουν αυτοπεποίθηση, ευστόχησαν σε πολλά τρίποντα. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την επιθετικότητά τους.

Είμαι περήφανος για την ομάδα μας, για τους παίκτες μας, για τα όσα έχουν καταφέρει. Είχαμε σκαμπανεβάσματα όλη την σεζόν αλλά είχαμε ενέργεια. Δεν μπορώ να τους πω κάτι πέρα από ευχαριστώ. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να τελειώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη σεζόν», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.