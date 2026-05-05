Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Ολυμπιακός: 15ο Final Four για τους Ερυθρόλευκους (vids)
Μπάσκετ 05 Μαΐου 2026, 22:50

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό και προκρίθηκε στο 15ο Final Four της ιστορίας του - Οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το 4ο Ευρωπαϊκό τους.

Άλλη μια χρονιά, άλλο ένα Final Four για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να φτάνουν τα δεκαπέντε στην ιστορία τους και τα τελευταία πέντε να είναι συνεχόμενα.

Οι έντεκα τελευταίες φορές των Πειραιωτών μάλιστα, έχουν συμβεί στα τελευταία δεκαεπτά χρόνια: 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025 και τώρα 2026.

Παρά την απουσία τίτλου τα τελευταία 13 χρόνια, η σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα του Ολυμπιακού παραμένει υψηλή, έχοντας σε αυτό το διάστημα τρεις τελικούς και τρεις ημιτελικούς. Ακολουθεί μια αναδρομή στις συμμετοχές και τις κούπες του Θρύλου:

1994: Η αρχή στο Τελ Αβίβ

Η πρώτη συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four ήρθε το 1994 στο Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό (77-72), αλλά ηττήθηκαν στον τελικό από τη Μπανταλόνα με 57-59, χάνοντας την ευκαιρία για τον πρώτο τίτλο.

1995: Κοντά στην κορυφή στη Σαραγόσα

Το 1995, στη Σαραγόσα, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε ξανά του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό (58-52), αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε εμπόδιο στον τελικό, κερδίζοντας με 73-61.

1997: Η πρώτη κούπα στη Ρώμη

Η τρίτη συμμετοχή αποδείχθηκε «φαρμακερή». Υπό τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Ολυμπιακός έφτασε στο Final Four της Ρώμης το 1997, έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά (2-0).

Στον ημιτελικό, οι Πειραιώτες νίκησαν την Ολίμπια Λιουμπλιάνας (74-65) και στον τελικό, στις 24 Απριλίου, επιβλήθηκαν της Μπαρτσελόνα με 73-58 μπροστά σε 7.000 φίλους τους στο Παλαέουρ. Ο Ντέιβιντ Ρίβερς οδήγησε την ομάδα στην πρώτη ευρωπαϊκή κούπα.

1999: Τρίτη θέση στο Μόναχο

Στο Final Four του Μονάχου το 1999, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Ζαλγκίρις Κάουνας (71-87), αλλά κατέκτησε την τρίτη θέση, νικώντας τη Φορτιτούντο Μπολόνια στον μικρό τελικό (74-63).

2009: Τέταρτη θέση στο Βερολίνο

Το 2009, στο Βερολίνο, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Παναθηναϊκό (84-82) και από την Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό (95-79), τερματίζοντας τέταρτος.

2010: Τελικός στο Παρίσι

Στο Final Four του Παρισιού το 2010, ο Ολυμπιακός νίκησε την Παρτιζάν Βελιγραδίου στον ημιτελικό (83-80), αλλά ηττήθηκε στον τελικό από την Μπαρτσελόνα (68-86).

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Euroleague 05.05.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Euroleague 05.05.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Euroleague 05.05.26

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

ΔΥΠΑ 05.05.26

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Κόσμος 05.05.26

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

