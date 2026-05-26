Σόνι Ρόλινς: Πέθανε ο «κολοσσός του σαξοφώνου»
Music 26 Μαΐου 2026, 08:25

Σόνι Ρόλινς: Πέθανε ο «κολοσσός του σαξοφώνου»

Ο θρύλος της τζαζ, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 χρόνων, ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως «σαξοφωνίστας κολοσσός» και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της τζαζ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η ανακοίνωση του θανάτου του

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η επί χρόνια εκπρόσωπός του, Τέρι Χίντε.

Αν και δεν έγινε άμεσα γνωστή η αιτία θανάτου, ήταν γνωστό ότι ο Ρόλινς αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία τον είχαν αναγκάσει να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις ήδη από το 2012.

Σόνι Ρόλινς: Μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννημένος στις 7 Σεπτεμβρίου 1930 στο Χάρλεμ, ο Γουόλτερ Θίοντορ Ρόλινς μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική. Η τζαζ ήταν παντού γύρω του.

Από νεαρή ηλικία θεωρήθηκε παιδί-θαύμα

Επηρεάστηκε βαθιά από τον Τσάρλι Πάρκερ και είχε ως μέντορά του τον πιανίστα Θελόνιους Μονκ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Αρτ Μπλέικι, ο Μπαντ Πάουελ και ο Μάιλς Ντέιβις, γράφοντας μάλιστα μερικά από τα πιο γνωστά πρώιμα κομμάτια του Ντέιβις, όπως τα “Oleo” και “Airegin”.

Μέσα σε λίγα χρόνια κυκλοφόρησε μια σειρά από δίσκους που άλλαξαν την ιστορία της τζαζ, ανάμεσά τους τα «Saxophone Colossus», «Tenor Madness», «Way Out West», «Freedom Suite» και «A Night at the Village Vanguard».

Το «Saxophone Colossus» του 1956 παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους δίσκους τζαζ όλων των εποχών

Εκεί βρίσκεται και το εμβληματικό «St. Thomas», εμπνευσμένο από τις ρίζες της οικογένειάς του στην Καραϊβική.

Ο Ρόλινς έγινε γνωστός όχι μόνο για την τεχνική του αρτιότητα, αλλά κυρίως για την αστείρευτη φαντασία του πάνω στη σκηνή.

Οι σόλο αυτοσχεδιασμοί του μπορούσαν να ξεκινούν από μια απλή μελωδία και να μετατρέπονται σε μουσικές αφηγήσεις γεμάτες ένταση, χιούμορ, συναίσθημα και φιλοσοφική διάθεση.

Η πορεία του Ρόλινς πέρασε από σαράντα κύματα

Το 1950 συνελήφθη για ένοπλη ληστεία και εξέτισε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, εμπειρία την οποία αργότερα χαρακτήρισε «μαθητεία»

Το 1952 συνελήφθη ξανά για παραβίαση αναστολής λόγω χρήσης ηρωίνης, έναν εθισμό που κατάφερε τελικά να νικήσει, αντικαθιστώντας τον με τη γυμναστική, τη γιόγκα και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Το 1969 αποσύρθηκε προσωρινά, ταξιδεύοντας σε Ιαπωνία και Ινδία, όπου πέρασε και από μοναστήρι, πριν επιστρέψει στη μουσική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ηχογράφησε περισσότερα από 60 άλμπουμ και συνεργάστηκε ακόμη και με τους Rolling Stones στο άλμπουμ “Tattoo You” (1981).

