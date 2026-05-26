25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Γιάννης Αντετοκούνμπο – The Rock: Απολαυστικά επικά βίντεο του Greek Freak για τη Mοάνα
Go Fun 26 Μαΐου 2026, 06:00

Η ποπ κουλτούρα, το NBA και το Xόλιγουντ συναντιούνται σε μια από τις πιο ανατρεπτικές συνεργασίες της χρονιάς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώνει τις δυνάμεις του με τον The Rock

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν έχεις τη δική σου εταιρεία παραγωγής και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, το Χόλιγουντ είναι δικό σου. Αυτό επιβεβαιώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο νέο διαφημιστικό σποτ της Disney για την live-action εκδοχή της Μοάνα.

Στο χιουμοριστικό κλιπ, ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον αναλαμβάνει να «μυήσει» τον Έλληνα σούπερ σταρ στον κόσμο της Μοάνα «χτυπώντας» επάνω του τα χαρακτηριστικά τατουάζ του χαρακτήρα του, «ώστε να είναι ένας σωστός ημίθεος» τον επιβεβαιώνει ο θείος Μάουι.

«Το μίνι Greek Freak είναι αξιαγάπητο» λέει ο Αντετοκούνμπο. «Τι έχουμε μετά;» ρωτάει τον Τζόνσον. «Τα μαλλιά!»

Στη συνέχεια ο The Rock φοράει στον Greek Freak μια περούκα με μακριά, σγουρά μαλλιά. Ο Αντετοκούνμπο, εμφανώς ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, κοιτάζει το είδωλό του, χαμογελάει πλατιά και δηλώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είμαι όμορφος!»

Η συμμαχία τους συνεχίζεται και σε ένα δεύτερο promo απόσπασμα. Σε αυτό, ο Ντουέιν Τζόνσον προκαλεί τον Greek Freak να δοκιμάσει τις δυνάμεις του ως ημίθεος, ενθαρρύνοντάς τον να κρατήσει το θρυλικό μαγικό αγκίστρι και να πέσει από ένα γκρεμό.

Ο Αντετοκούνμπο δυσανασχετεί. «Είσαι ένας θρύλος του ΝΒΑ και φοβάσαι ένα μικρό άλμα;» τον ρωτάει ο The Rock -πριν τον σπρώξει.

Η κατάληξη βρίσκει τον Greek Freak μεταμορφωμένο σε θαλάσσιο ελέφαντα.

Δείτε τα βίντεο στο carousel:

«Από το Μιλγουόκι στο Μότου Νούι, ένας θρύλος αναγνωρίζει έναν θρύλο» έγραψε στη σχετική ανάρτησή του το NBA.

Η νέα live-action ταινία ακολουθεί πιστά την πλοκή του πολυαγαπημένου, ομώνυμου animation της Disney.

Την Μοάνα ενσαρκώνει η πρωτοεμφανιζόμενη Κάθριν Λαγκάι έχοντας στο πλευρό της τον Ντουέιν Τζόνσον ως ημίθεο (και εγωκεντρικό) θείο Μάουι.

YouTube thumbnail

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Τόμας Κελ, ο άνθρωπος πίσω από το θεατρικό φαινόμενο του Χάμιλτον.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου 2026.

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Σύνταξη
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

Σύνταξη
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

