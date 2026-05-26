Γιάννης Αντετοκούνμπο – The Rock: Απολαυστικά επικά βίντεο του Greek Freak για τη Mοάνα
Η ποπ κουλτούρα, το NBA και το Xόλιγουντ συναντιούνται σε μια από τις πιο ανατρεπτικές συνεργασίες της χρονιάς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώνει τις δυνάμεις του με τον The Rock
Όταν έχεις τη δική σου εταιρεία παραγωγής και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, το Χόλιγουντ είναι δικό σου. Αυτό επιβεβαιώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο νέο διαφημιστικό σποτ της Disney για την live-action εκδοχή της Μοάνα.
Στο χιουμοριστικό κλιπ, ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον αναλαμβάνει να «μυήσει» τον Έλληνα σούπερ σταρ στον κόσμο της Μοάνα «χτυπώντας» επάνω του τα χαρακτηριστικά τατουάζ του χαρακτήρα του, «ώστε να είναι ένας σωστός ημίθεος» τον επιβεβαιώνει ο θείος Μάουι.
«Το μίνι Greek Freak είναι αξιαγάπητο» λέει ο Αντετοκούνμπο. «Τι έχουμε μετά;» ρωτάει τον Τζόνσον. «Τα μαλλιά!»
Στη συνέχεια ο The Rock φοράει στον Greek Freak μια περούκα με μακριά, σγουρά μαλλιά. Ο Αντετοκούνμπο, εμφανώς ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, κοιτάζει το είδωλό του, χαμογελάει πλατιά και δηλώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είμαι όμορφος!»
Η συμμαχία τους συνεχίζεται και σε ένα δεύτερο promo απόσπασμα. Σε αυτό, ο Ντουέιν Τζόνσον προκαλεί τον Greek Freak να δοκιμάσει τις δυνάμεις του ως ημίθεος, ενθαρρύνοντάς τον να κρατήσει το θρυλικό μαγικό αγκίστρι και να πέσει από ένα γκρεμό.
Ο Αντετοκούνμπο δυσανασχετεί. «Είσαι ένας θρύλος του ΝΒΑ και φοβάσαι ένα μικρό άλμα;» τον ρωτάει ο The Rock -πριν τον σπρώξει.
Η κατάληξη βρίσκει τον Greek Freak μεταμορφωμένο σε θαλάσσιο ελέφαντα.
Δείτε τα βίντεο στο carousel:
View this post on Instagram
«Από το Μιλγουόκι στο Μότου Νούι, ένας θρύλος αναγνωρίζει έναν θρύλο» έγραψε στη σχετική ανάρτησή του το NBA.
Η νέα live-action ταινία ακολουθεί πιστά την πλοκή του πολυαγαπημένου, ομώνυμου animation της Disney.
Την Μοάνα ενσαρκώνει η πρωτοεμφανιζόμενη Κάθριν Λαγκάι έχοντας στο πλευρό της τον Ντουέιν Τζόνσον ως ημίθεο (και εγωκεντρικό) θείο Μάουι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Τόμας Κελ, ο άνθρωπος πίσω από το θεατρικό φαινόμενο του Χάμιλτον.
Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου 2026.
