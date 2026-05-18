Στο πλευρό του Ακύλα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «My winner»

Ο Ακύλας δεν κατάφερε να τα πάει όσο καλά θα ήθελε στη Eurovision, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στον τραγουδιστικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στην Αυστρία το Σάββατο (16/5) που πέρασε. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ωστόσο, ο νεαρός καλλιτέχνης είναι Νο1!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA με story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media τονίζει πως για εκείνον ο Ακύλας είναι νικητής. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας μια χαρακτηριστική φωτογραφία του επί σκηνής και συνοδεύοντάς τη με τη φράση «My winner», ο Γιάννης εξέφρασε την στήριξή του στην προσπάθεια που έκανε κι ας μην ήρθε κάποια υψηλή θέση στην κατάταξη του μουσικού διαγωνισμού.

Να σημειώσουμε πως οι δυο τους έχουν παρόμοια ιστορία, καθώς ο Ακύλας, μέχρι πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στον δρόμο, κατάφερε όμως να φτάσει έως τη σκηνή της Eurovision κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τόσο του ελληνικού κοινού όσο και του ξένου.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα, με το τραγούδι «Ferto», κατέλαβε τη 10η θέση στον θεσμό, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς στον Μεγάλο Τελικό. Ειδικότερα, μετά την ψηφοφορία των επιτροπών το ελληνικό κομμάτι έλαβε 73 βαθμούς καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ μετά το televoting (ψήφος κοινού) έλαβε ακόμη 147 βαθμούς, γεγονός που την ανέβασε στην πρώτη δεκάδα.

