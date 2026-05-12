Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ
Εδώ και εβδομάδες θεωρείται ένα από τα φαβορί για να… σηκώσει το τρόπαιο και ο Akylas δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του. Ο έλληνας καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό στο Wiener Stadthalle της Βιέννης και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision.
Ο Α’ ημιτελικός ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήκεις -αν εξαιρέσεις την πρόκριση του Βελγίου- με τα φαβορί να παίρνουν από νωρίς την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο Akylas έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου και καταχειροκροτήθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα γνώρισε την αποθέωση στα social media, με τους χρήστες να του ζητούν να το… φέρει στην Ελλάδα.
Δείτε την εμφάνιση του Akylas στον Α’ ημιτελικό
Από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Βίκυς Λέανδρος. Η αγαπημένη μουσικός, επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και ερμήνευσε το L’Amour Est Bleu μετά από 59 χρόνια – το κομμάτι με το οποίο εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967 και κέρδισε την 4η θέση στη Eurovision.
Η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, με μια εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία.
Εκτός του έλληνα μουσικού, όλα τα φαβορί του σημερινού ημιτελικού πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου – εννοείται και η Φινλανδία.
Κατά την διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στη σκηνή του Wiener Stadthalle, την ώρα που ο Noam Bettan ερμήνευε το «Michelle», πολλοί ήταν αυτοί που αποδοκίμαζαν, φωνάζοντας «free Palestine» και «σταματήστε τη γενοκτονία».
Οι 15 χώρες που πήραν την πρόκριση από τον Α’ ημιτελικό
1.Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto»
2. Φινλανδία με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen και το «Liekinheitin»
3. Βέλγιο με την Essyla και το «Dancing On Ice»
4. Σουηδία με τη Felicia και το «My System»
5. Μολδαβία με τον Satoshi και το «Viva, Moldova!»
6. Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle»
7. Σερβία με τoυς Lavina και το «Kraj Mene»
8. Κροατία με τις Lelek και το «Andromeda»
9. Λιθουανία με τον Lion Ceccah και το «Sólo Quiero Más»
10. Πολωνία με την Alicja και το «Pray
Θυμίζουμε ότι ο Β’ ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.
