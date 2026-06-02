Η ξεχωριστή Eurovision του Αλ Τσαντίρι Νιουζ

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Μια ξεχωριστή εκδοχή της Eurovision, με έντονο πολιτικό «χαρακτήρα» παρουσίασε το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Ο Λάκης Λαζόπουλος χάρισε στα πολιτικά πρόσωπα μια μαγική εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision, σκορπώντας άφθονο γέλιο στο κοινό και όσους παρακολουθούν το Αλ Τσαντίρι από την τηλεόραση.

Όπως ήταν φυσικό, στο ρόλο του Akyla με το «Φέρ’το» ξεχώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο: