Το συνέδριο της ΝΔ και οι εξαφανισμένοι πρωθυπουργοί στο «ραντάρ» του Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στους πρωθυπουργούς που έλαμψαν δια της απουσίας τους από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα είχαν σχολιάσει για τις υποκλοπές στάθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, υπενθύμισε όσα είχαν τονίσει για τις παράνομες παρακολουθήσεις οι κ. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

«Οι παράνομες, αλλά τυπικά νομιμοφανείς, παρακολουθήσεις πλήττουν τη Δημοκρατία» είχε υπογραμμίσει ο Κώστας Καραμανλής, σημειώνοντας επίσης ότι το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν η αίσθηση των πολιτών ότι η Δικαιοσύνη χειραγωγήθηκε.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι η μόνη κυβέρνηση στον κόσμο που δεν κίνησε ουρανό και γη για να αποκαλύψει τι συνέβη στο θέμα των υποκλοπών ήταν αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 03:00 τα ξημερώματα» πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς, ενώ αναρωτήθηκε μήπως δεν υπήρχε λόγος αυτό να χτυπήσει.

Δείτε το βίντεο: