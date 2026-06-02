Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Μέχρι πριν από κάτι μήνες το όνομά του δεν το ήξεραν πάρα πολλοί άνθρωποι – άλλωστε η σκηνοθετική καριέρα του Καρλ Ρινς μοιάζει περισσότερο σαν part time job. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τον Κιάνου Ρίβς.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε συνεργαστεί με τον Ρινς το 2013 στο 47 Ronin, το κινηματογραφικό ντεμπούτο κι έως σήμερα μοναδική ταινία που έχει βάλει την υπογραφή του ο 48χρονος. Μέσα στα επόμενα χρόνια επέλεξε να ασχοληθεί με τη διαφήμιση, προτού παρουσιάσει την ιδέα του για τη sci-fi σειρά White Horse.

Και κάπου εκεί εμπλέκεται ξανά ο Κιάνου Ριβς. Όταν τα λεφτά του Ρινς τελείωσαν για τη δημιουργία του πιλότου, ο 61χρονος ηθοποιός τον χρηματοδότησε, προκειμένου να το πουλήσει στο Netflix.

Και η γνωστή πλατφόρμα εντυπωσιάστηκε από το project, το μετονόμασε σε Conquest και αποφάσισε να επενδύσει κάτι περισσότερο από 60 εκατ. δολάρια. Και τότε άρχισαν τα δύσκολα.

Αν η σειρά δεν σας λέει τίποτα, δεν έχετε άδικο: δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ο Καρλ Ρινς άρχισε να έχει περίεργη συμπεριφορά στα γυρίσματα, τσακωνόταν με όλους, ξεκίνησε να παίρνει ουσίες, ενώ επένδυσε χρήματα του project σε άλλες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες συναλλαγές. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 16 Ιουνίου, ενώ κινδυνεύει μέχρι και με 10 χρόνια φυλάκισης. Ενώ καλείται να καταβάλει στο Netflix 11 εκατ. δολάρια, συν τα δικαστικά έξοδα.

Για τρίτη φορά, ο Κιάνου Ριβς αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Ρινς. Ο πρωταγωνιστής του Matrix έστειλε ένα γράμμα στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, όπου ζητάει να δείξει επιείκεια.

Keanu Reeves is seeking leniency for Carl Rinsch, the director of “47 Ronin” who faces years in prison for swindling Netflix out of $11 million. Prosecutors alleged that he used Netflix’s money — intended to fund the sci-fi series “White Horse” — to make lavish purchases,… pic.twitter.com/9GUQPQhKbj — Variety (@Variety) May 27, 2026

«Ο Ρινς, δυστυχώς, σαμποτάρει τον εαυτό του, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στον ίδιο όσο και με τους ανθρώπους τους οποίους συνεργάζεται» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κιάνου Ριβς.

«Δεν το λέω για να τον δικαιολογήσω για όλα όσα έκανε, αλλά για να σας δώσω μια εικόνα γιατί τα έκανε» συμπλήρωσε.