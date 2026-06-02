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Δεν θα μπορούσε να ανοίξει αλλιώς ο… χορός των μεταγραφών για τον Ολυμπιακό. Πρώτος ο άνθρωπος που έχει ήδη γράψει την δική του ιστορία με τα ερυθρόλευκα. Φορώντας τη νέα φανέλα της ομάδας, έτοιμος για να ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές με την ομάδα της καρδιάς του. Ο Κώστας Φορτούνης είναι και πάλι στον Πειραιά, μετά από ένα μικρό διάλλειμα δύο χρόνων στην Σαουδική Αραβία όπου άφησε το στίγμα του.

Μια μεταγραφή που είχε κλείσει από… τότε που έφυγε, δύο χρόνια πριν. Ήταν σίγουρο πως θα ερχόταν ξανά στα ερυθρόλευκα «λημέρια» για να κλείσει την τεράστια καριέρα του. Ο Φορτούνης των 343 αγώνων με τον Ολυμπιακό με 94 γκολ και 106 ασίστ.

Με ένα σωρό διακρίσεις, ατομικές και ομαδικές με τον δαφνοστεφανωμένο στο στήθος που υπηρέτησε από μικρός και που είχε την τιμή να είναι ο αρχηγός του συλλόγου. Ο αρχηγός που σήκωσε το πολύτιμο, το καλύτερο από όλα της πλούσιας συλλογής του Ολυμπιακού, εκείνο το μαγικό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 29 Μαίου 2024. Ήταν το «αντίο» του Φορτούνη, τι αντίο θεέ μου.

Δεν ήταν στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού και το νταμπλ σε μια εξαιρετική χρονιά για τον Πειραϊκό σύλλογο γιατί επέλεξε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Στα δύο χρόνια που έμεινε στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας πρόλαβε να κάνει την διαφορά.

🔴⚪️🗣️ Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη στο Olympiacos TV! / Fortounis’ statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/do6gY1RemS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 2, 2026

Σε 61 αγώνες έβαλε 20 γκολ και έδωσε 17 ασίστ μένοντας ως ένας από τους καλύτερους αυτό το διάστημα στην χώρα που μαζεύει «αστέρια» από τον κόσμο, στο πρωτάθλημα του φοβερού και τρομερού Ρονάλντο.

Στην επιστροφή του ο Κώστας Φορτούνης έχει έναν ακόμη μεγάλο στόχο, να είναι παρών στο 5ο αστέρι πρωταθλημάτων, έκτο για την ακρίβεια μαζί με το Κόνφερενς Λιγκ που είδε κοσμεί το σήμα του συλλόγου. 48 πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο «Φορτού» που έβαλε την υπογραφή του για 2+1 χρόνια έχει άλλη μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του.