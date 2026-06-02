Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.
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Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής σε κλειστή συνεδρίαση με μοναδικό αντικείμενο το ουκρανικό drone και το πόρισμα που συντάχθηκε σχετικά με την «περίεργη» είσοδό του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ζήτησε ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
Ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε αδιανόητο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης να έχει ενημερώσει την ευρωπαία Επίτροπο για το θέμα του ουκρανικού Drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.
Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την απαξίωση της σταδιοδρομίας των υπαξιωματικών και την έλλειψη ενημέρωσης της Βουλής για κρίσιμα ζητήματα αμυντικής πολιτικής.
Ειδικότερα επισήμανε, ότι η πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις διαψεύδει την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ζητώντας να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τις παραιτήσεις στελεχών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ειδική αναφορά έκανε στους υπαξιωματικούς, τονίζοντας ότι μετά την ψήφιση του ν.5265/2026 όχι μόνο δεν έκλεισε η σχετική συζήτηση, αλλά πολλαπλασιάστηκαν τα ερωτήματα και η δυσαρέσκεια των στελεχών.
Υπενθύμισε ότι κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας με την οποία ζητά στοιχεία για τις παραιτήσεις και αποχωρήσεις ανά Κλάδο, την κάλυψη των θέσεων στις σχολές ΑΣΣΥ, τα μέτρα στήριξης των στελεχών και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης των αυξανόμενων ελλείψεων προσωπικού. Όπως σημείωσε, η σταδιοδρομία του υπαξιωματικού γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστική, οι σχολές ΑΣΣΥ δυσκολεύονται να προσελκύσουν νέους, ενώ η κυβέρνηση αναγκάζεται πλέον να καταφεύγει ακόμη και σε διαφημιστικές καμπάνιες για την προσέλκυση προσωπικού.
Παράλληλα, ανέφερε ότι σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ εφαρμόζονται συστηματικές πολιτικές αξιολόγησης των συνθηκών διαβίωσης, των αποδοχών, των προοπτικών εξέλιξης και των αιτιών αποχώρησης προσωπικού, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα βελτιωτικά μέτρα και διερωτήθηκε εάν η κυβέρνηση αξιοποιεί παρόμοια εργαλεία.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας στα σχετικά προγράμματα. Υπογράμμισε ότι άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες χρηματοδότησης, ενώ η Βουλή εξακολουθεί να μην έχει λάβει ουσιαστική ενημέρωση για τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς.
Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειμμα διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των κυβερνητικών εξαγγελιών για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε ακόμη στις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για εξαγωγές πυροβόλων μέσω Τσεχίας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι προκύπτουν αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που εμφανίζονται σε διεθνείς καταγραφές και σε εκείνα που είχαν παρουσιαστεί στη Βουλή, ζητώντας σαφείς εξηγήσεις από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Αναφερόμενος στη συμφωνία στρατιωτικής εκπαιδευτικής συνεργασίας Ελλάδας – Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εκτίμησε ότι είναι θετική, αλλά ζήτησε εξηγήσεις για τη δεκαπενταετή καθυστέρηση της κύρωσής της, τις πρακτικές πτυχές εφαρμογής της και το οικονομικό της σκέλος.
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