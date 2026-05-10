Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρθηκε το θαλάσσιο drone (USV) που εντοπίστηκε από ντόπιους ψαράδες στη Λευκάδα, φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό τις εθνικές υπηρεσίες, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τρία υπουργεία.

Στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου μεταφέρθηκε το drone, εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξετάσουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το drone να είναι ουκρανικό και να είχε στόχο τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

— in.gr/news (@in_gr) May 8, 2026

Ερώτημα παραμένει αν είχε κάποιο στόχο στη Μεσόγειο ή αν έχασε τον δρόμο του λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.

Υπενθυμίζεται ότι το drone εντοπίστηκε από δύο ψαράδες, οι οποίοι το ρυμούλκησαν μέχρι τη Βασιλική Λευκάδας, χωρίς να γνωρίζουν το επικίνδυνο φορτίο που μετέφερε. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από μέλη των ειδικών δυνάμεων του Στρατού στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, για τα σοβαρά κενά ασφαλείας στον έλεγχο των ελληνικών θαλασσών που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι πρόκειται για drone που ανήκει στο δίκτυο μη επανδρωμένων θαλάσσιων σκαφών που χρησιμοποιεί το Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Πηγές του in σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο USV μοιάζει με το MAGURA V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το drone θα μπορούσε να είχε στόχο τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ένας όρος που αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας, για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, το 2022.

Να σημειωθεί ότι πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας έχουν δεχθεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται το drone να κατευθυνόταν εναντίον ενός εξ αυτών και τελικά να μεταφέρθηκε στη Λευκάδα.

Στο θέμα του εντοπισμού του μη ενανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους στο Ιόνιο αναφέρθηκε και το BBC, υπενθυμίζοντας ότι τον Νοέμβριο του 2025 η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επίθεση με θαλάσσια drones εναντίον δύο ρωσικών πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε το εν λόγω θαλάσσιου drone είναι να χρησιμοποιήθηκε για ναρκεμπόριο.

Να σημειωθεί πως τα USV (Unmanned Surface Vehicle) χρησιμοποιούνται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις.

Το χρονικό του εντοπισμού

Ο ψαράς που εντόπισε πρώτος το εξάμετρο μη επανδρωμένο σκάφος γεμάτο με εκρηκτικά περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5), όταν μαζί με τον αδερφό του είχαν βγει για ψάρεμα από το λιμάνι της Βασιλικής προς τον Κάβο Δουκάτο.

Όπως ανέφερε, σε μικρή απόσταση μπροστά τους είδαν ένα μαύρο σκάφος χωρίς φώτα, το οποίο κινούνταν ανεξέλεγκτα προς τα βράχια. Λίγη ώρα αργότερα το εντόπισαν σφηνωμένο σε βραχώδη περιοχή.

Με τη βοήθεια δύο ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, κατάφεραν να δέσουν το drone με σχοινί και να το απομακρύνουν από τα βράχια, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο κινητήρας του σκάφους παρέμενε σε λειτουργία συνεχώς, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι το drone είχε χάσει επαφή με το κέντρο ελέγχου του και συνέχισε να κινείται ακυβέρνητο μέχρι να προσαράξει. Το drone έφερε στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες-θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.

Το βαρέλι με τα εκρηκτικά που βρέθηκε πάνω στο σκάφος μεταφέρθηκε και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στον Αστακό, ενώ στη συνέχεια η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.