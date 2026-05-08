Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αναλάβουν την εξέταση του USV (Unmanned Surface Vehicle), του θαλάσσιου drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του in.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε ρεπορτάζ στην υπόθεση έχει εμπλακεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Αρμόδιες πηγές μιλώντας στο in σημείωναν ότι η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα κληθεί να απαντήσει στα ερωτήματα ως προς τη χώρα κατασκευής και προέλευσης του. Και προκειμένου να εξεταστεί μεταφέρεται στην Αττική, ενώ ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και πυροτεχνουργοί έχει ήδη σταλεί στο σημείο εντοπισμού του.

Πηγές του in πάντως σημειώνουν πως το συγκεκριμένο USV μοιάζει με το MAGURA V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Τα σενάρια για το USV στη Λευκάδα

Στα σενάρια που εξετάζονται είναι το εν λόγω USV να συνδέεται με επιθέσεις που πραγματοποιούνται εναντίον πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος αξιοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης. Να σημειωθεί ότι πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας έχουν δεχθεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται να κατευθυνόταν εναντίον ενός εξ αυτών και τελικά να μεταφέρθηκε στη Λευκάδα.

Ενώ ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι και το να χρησιμοποιήθηκε για ναρκεμπόριο.

Το πώς και από ποιους το εν λόγω USV έφτασε στη Λευκάδα είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει η έρευνα, καθώς και αν πρόκειται για προσπάθεια προβοκάτσιας.