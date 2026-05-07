Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.
Ένα μαύρο σκάφος εντοπίστηκε μέσα σε μια σπηλιά, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στη Λευκάδα, με τη μηχανή αναμμένη και χωρίς πλήρωμα. Άμεσα σήμανε «συναγερμός» στην περιοχή.
Ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα θαλάσσιας πλεύσης (USV) εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα
Ο ψαράς που το εντόπισε κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που συνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό, στον Αστακό.
Ουκρανικό το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης ενώ εξετάζεται αν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη, διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο.
A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU
— Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026
Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος επιφανείας μοιάζει με το ουκρανικό Magura V5 USV.
Άγνωστο γιατί κυκλοφορούσε σε ελληνικά ύδατα
Μέχρι τώρα παραμένει άγνωστη η αποστολή του με τις αρχές να καλούνται να απαντήσουν πώς και γιατί έφτασε σε ελληνικά ύδατα. Σύμφωνα με το thespotlight.gr, έφερε στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες-θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.
Να σημειωθεί πως τα USV (Unmanned Surface Vehicle) χρησιμοποιούνται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις.
