25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο για στρατιωτική καινοτομία από τον πόλεμο – Και η Ουκρανία το έχει αποδείξει
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 22:40

Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο για στρατιωτική καινοτομία από τον πόλεμο – Και η Ουκρανία το έχει αποδείξει

Οι αμυντικές εταιρείες στην Ουκρανία κατασκευάζουν νέα όπλα πολύ πιο γρήγορα και φθηνότερα από τις περισσότερες δυτικές εταιρείες

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Το Ratel H δεν είναι γρήγορο — ούτε και όμορφο.

Το αδέξιο εξατροχο όχημα, που ουσιαστικά αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα και μπαταρίες με ένα δίσκο μεταφοράς φορτίου από πάνω, μπορεί να κινείται με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 8 χλμ. την ώρα.

Μοιάζει με ένα υπερμέγεθες καροτσάκι.

Όμως, μπορεί να κάνει μικρά θαύματα. Βουίζει ατρόμητο πάνω σε ανώμαλο έδαφος και στη συνέχεια φρενάρει, έχοντας εντοπίσει κίνδυνο πάνω από το κεφάλι του.

Εκτοξεύει ένα δίχτυ στον αέρα, ρίχνοντας κάτω ένα εχθρικό drone.

Ο κατασκευαστής της συσκευής, η Ratel Robotics, παρήγαγε φωτισμό δρόμων πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία το 2022, αλλά έκτοτε έχει ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της ως έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές μη επανδρωμένων οχημάτων εδάφους (UGV) της Ουκρανίας, γράφει το The Economist.  

Συνήθως, ένα νέο μοντέλο που σχεδιάζεται σήμερα στο χαρτί θα φτάσει στο μέτωπο σε έξι μήνες, λέει ο Τάρας Οστάπτσουκ, ιδρυτής της εταιρείας, σε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης στα προάστια του Κιέβου.

Ο Οστάπτσουκ ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή ενός UGV που λειτουργεί και ως εξέδρα εκτόξευσης για drones.

Το επόμενο είναι ένα εξοπλισμένο με πολυβόλο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή αμφίβιων μοντέλων.

Τα UGV όπως αυτά της Ratel βοηθούν όλο και περισσότερο τον ουκρανικό στρατό, μεταφέροντας όπλα και προμήθειες στις θέσεις της πρώτης γραμμής, τοποθετώντας νάρκες και μεταφέροντας τους τραυματίες.

Χρησιμοποιούνται επίσης σε επιθετικές αποστολές.

Μία νέα εποχή πολέμου

Στις 13 Απριλίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο στρατός είχε περάσει ένα ορόσημο καταλαμβάνοντας μια ρωσική θέση χρησιμοποιώντας μόνο UGV (μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους) και drones, χωρίς ανθρώπινα στρατεύματα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να διεξάγεται κυρίως από στρατιώτες.

Ωστόσο, η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, πολλά από τα οποία τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνεται εκθετικά και βοηθά την Ουκρανία να αντισταθεί στην αμείλικτη επίθεση της Ρωσίας.

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, τα ουκρανικά drones και ρομπότ πραγματοποίησαν περισσότερες από 22.000 αποστολές, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία εκτιμάται ότι υπέστη περίπου 35.000 απώλειες τον Μάρτιο, ένα φρικτό ρεκόρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, το 96% αυτών προκλήθηκε από επιθέσεις με drones.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής, η Ουκρανία σκοτώνει και τραυματίζει Ρώσους στρατιώτες ταχύτερα από ό,τι μπορούν οι ρωσικές αρχές να τους αντικαταστήσουν.

Μέλος της USF δοκιμάζει ένα «Vampire» UCAV

Στο αντίπαλο μέτωπο

Αυτό αναγκάζει τη Ρωσία να αλλάξει τακτική.

Οι δυνάμεις της έχουν εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τις μηχανοκίνητες επιθέσεις υπέρ επιθέσεων από μικρούς αριθμούς πεζικού, χρησιμοποιώντας το ανοιξιάτικο φύλλωμα ως κάλυψη για να ανιχνεύσουν κενά στις αραιές άμυνες της Ουκρανίας.

Αλλά ούτε αυτές οι τακτικές έχουν αποφέρει σημαντικά οφέλη.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από 5,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα την ημέρα από την αρχή του έτους, περίπου το μισό του ρυθμού προώθησης που κατάφεραν πέρυσι.

Ανίκανη να σημειώσει σημαντική πρόοδο στις πρώτες γραμμές, η Ρωσία εντείνει αντ’ αυτού την εκστρατεία βομβαρδισμών, στοχεύοντας τις πόλεις της Ουκρανίας.

Αξιωματούχοι και αναλυτές αναμένουν ότι οι βομβαρδισμοί με πυραύλους και drones, όπως αυτός που σκότωσε 18 άτομα σε όλη τη χώρα τη νύχτα της 15ης Απριλίου, θα γίνουν ακόμη πιο συνηθισμένοι.

Το περίπτερο της ουκρανικής εταιρείας UkrOboronProm με μοντέλα πυραύλων που σχεδιάστηκαν από το Κρατικό Σχεδιαστικό Γραφείο «Luch» του Κιέβου, σε μια αίθουσα της 30ής Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας στο Κιέλτσε της Πολωνίας, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. REUTERS/Kacper Pempel/Αρχείο φωτογραφιών Αγορά δικαιωμάτων χρήσης

Η «εκτόξευση» της Ουκρανίας

Η καινοτομία στην αμυντική τεχνολογία στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια μορφή βιομηχανικού δαρβινισμού.

Ενώ η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κρατικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα drones «Sirius», η Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια δυναμική, ανταγωνιστική, αλλά και κατακερματισμένη αγορά στην οποία συμμετέχουν περίπου 2.300 εταιρείες.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών, λέει ο Ολεξίι Χοντσάρουκ, συνιδρυτής της UFORCE, μιας ουκρανικής εταιρείας άμυνας, καταλήγει σε μια σύγκρουση μεταξύ ενός κλειστού συστήματος, καλύτερου στην κλιμάκωση και την τυποποίηση, και ενός ανοιχτού, το οποίο ανταμείβει τη γρήγορη και συχνή καινοτομία.

Η συγκέντρωση και οι μεγάλοι κρατικοί ανάδοχοι επέτρεψαν στη Ρωσία να ξεπεράσει την Ουκρανία για κάποιο διάστημα σε ορισμένους τύπους οπλισμού, όπως τα drones First Person View (FPV).

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει ξεπεράσει τις αρχικές ανεπάρκειες, λέει ο Χοντσάρουκ: «Λόγω του ανταγωνισμού, οι τιμές πέφτουν, ενώ η ποιότητα, η κλίμακα και τα πρότυπα βελτιώνονται».

Πράγματι, η Ουκρανία φαίνεται να έχει καλύψει τη διαφορά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει ξεπεράσει τη Ρωσία.

Η παραγωγή drones έχει αυξηθεί από 800.000 πριν από τρία χρόνια σε 7 εκατομμύρια που προβλέπονται για φέτος. Η Ουκρανία απολαμβάνει επί του παρόντος πλεονέκτημα 1,3 προς 1 έναντι της Ρωσίας στα FPV, όπως ισχυρίστηκε ουκρανός αξιωματούχος νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έχει επίσης επεκτείνει την εμβέλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας έως και 1.500 χλμ., επιτρέποντας επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών και συστημάτων αεροπορικής άμυνας βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης, μια φθηνότερη εναλλακτική λύση έναντι των δαπανηρών και ολοένα σπανιότερων πυραύλων αεροπορικής άμυνας, έχει αυξηθεί σε πάνω από 1.000 την ημέρα.

Ρωσικός πύραυλος Iskander-M στον δεξιό βραχίονα ανύψωσης του 9P78-1 μεταφορέα-ανυψωτή-εκτοξευτή που εκτέθηκε στο στρατιωτικό-τεχνικό φόρουμ «ARMY-2016»

Η μάχη των όπλων

Η Ρωσία, ωστόσο, διατηρεί σαφές πλεονέκτημα στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Ουκρανία στερείται επίσης προστασίας έναντι των καταστροφικών βομβών ολίσθησης της Ρωσίας, οι οποίες κατασκευάζονται εξοπλίζοντας βόμβες της σοβιετικής εποχής με συστήματα πλοήγησης και πτέρυγες.

Δεδομένου του ρυθμού των αλλαγών στην αμυντική τεχνολογία, η Ουκρανία αποφεύγει να επιβάλλει άκαμπτα τεχνικά πρότυπα.

Αντ’ αυτού, έχει υιοθετήσει μια πιο πρακτική προσέγγιση μέσω προγραμμάτων όπως το Brave1, το οποίο προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα της άμυνας μικρές επιχορηγήσεις, καθώς και πρόσβαση σε στρατιωτικές μονάδες και συστάσεις σε πιθανούς επενδυτές.

Ένα άλλο πρόγραμμα επιτρέπει στις στρατιωτικές μονάδες να κερδίζουν «πόντους» για επιτεύγματα σε μάχες και να τους χρησιμοποιούν για να αγοράζουν drones και άλλα όπλα από κατασκευαστές.

Επειδή κάθε επίθεση πρέπει να επαληθεύεται με βίντεο, το σύστημα παράγει πολύτιμα δεδομένα.

Ο στρατός μπορεί να δει ποιες τακτικές λειτουργούν καλύτερα, και οι ουκρανικές εταιρείες άμυνας μπορούν να παρακολουθούν πώς χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός τους και με ποιο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, δεν είναι όλα καλά.

Το δημοσιονομικό πρόβλημα

Η προμήθεια, όπου η κρατική γραφειοκρατία είναι πιο βαθιά ριζωμένη, παραμένει προβληματική.

Αν και οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες, οι εταιρείες άμυνας αναφέρουν ότι πολλές εξακολουθούν να έχουν διάρκεια μόλις λίγων μηνών, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό και την επέκτασή τους.

Οι πληρωμές μπορεί να καθυστερούν, ενώ οι πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας συχνά υστερούν σε σχέση με τις ανάγκες του πεδίου μάχης.

Για να αντισταθμίσει αυτό, η Ουκρανία επέτρεψε πρόσφατα στο υπουργείο άμυνας να επιταχύνει τις προμήθειες όπλων και λογισμικού αιχμής.

Οι μονάδες μπορούν πλέον να λαμβάνουν τέτοια προϊόντα απευθείας για δοκιμές μάχης. Για να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών drones, η κυβέρνηση αύξησε επίσης το ανώτατο όριο κέρδους για ορισμένες συμβάσεις άμυνας στο 25%.

Η διαφθορά και ο νεποτισμός, αν και μειώνονται, παραμένουν πρόβλημα.

Η ουκρανική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, NABU, έχει αποκαλύψει αρκετές περιπτώσεις στημένων διαγωνισμών και φουσκωμένων συμβάσεων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες άμυνας, βουλευτές, δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Ο Άρτεμ Κολένσικ, τεχνικός διευθυντής της Reactive Drone, μιας άλλης ουκρανικής αμυντικής εταιρείας, ισχυρίζεται ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας και του γραφείου του προέδρου κατευθύνουν τακτικά τις συμβάσεις προς εταιρείες που ευνοούν.

«Οι περισσότερες υπηρεσίες λειτουργούν καλά και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραδώσουν την καλύτερη τεχνολογία στην πρώτη γραμμή», λέει.

«Αλλά μερικοί από τους κορυφαίους καθορίζουν τους κανόνες έτσι ώστε να ευνοούν τη μία εταιρεία και να δυσχεραίνουν την άλλη».

Αντιμετωπίζοντας την καταιγίδα

Υπάρχουν επίσης όρια σε ό,τι μπορεί να κάνει η καινοτομία.

Όταν ο καιρός είναι καλός, τα ρομπότ και τα drones κυριαρχούν στη μάχη, λέει ο «Botanik», ένας Ουκρανός αξιωματικός της 128ης ταξιαρχίας, που έχει αναπτυχθεί κοντά στη Ζαπορίζια, στο νότιο μέτωπο.

Αλλά μόλις ο καιρός αλλάξει, το πεζικό πρέπει να αναλάβει. Τα UGV δεν είναι επίσης κατάλληλα για δασώδη εδάφη.

«Στο τέλος», λέει, «χρειάζεσαι άνδρες για να κρατήσεις τις θέσεις».

Παρ’ όλα αυτά, λέει, τα drones έχουν μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης.

Η θανατηφόρα απειλή που αποτελούσαν τα ρωσικά drones εμπόδισε τον «Botanik» να αποσυρθεί από τη θέση του στην πρώτη γραμμή για μήνες.

Τα ουκρανικά drones, που παρέδιδαν τρόφιμα και προμήθειες, ωστόσο βοήθησαν αυτόν και τους άνδρες του να αντέξουν αυτόν τον απομονωτισμό.

Τελικά, οι ανοιξιάτικες βροχές και η ομίχλη του επέτρεψαν να διαφύγει στην πίσω βάση, μετά από 343 ημέρες στα χαρακώματα.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Μπάσκετ 25.04.26

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
