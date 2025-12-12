Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;

Τα έσοδα από την πώληση όπλων και στρατιωτικών υπηρεσιών από τις μεγαλύτερες εταιρείες όπλων στον κόσμο έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Αυξήθηκαν κατά 5,9% σε 679 δισεκατομμύρια δολάρια (583 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2024 — το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η αύξηση των συνολικών εσόδων από τα όπλα οφειλόταν κυρίως στη συνολική άνοδο των πωλήσεων από εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τουλάχιστον το 65% των ευρωπαϊκών εταιρειών όπλων που περιλαμβάνονται στις 100 μεγαλύτερες επέκτειναν με κάποιο τρόπο την παραγωγική τους ικανότητα το 2024.

Κατακόρυφες αυξήσεις

Εξαιρουμένης της Ρωσίας, οι 26 εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη και μεταξύ των 100 κορυφαίων κατασκευαστών όπλων είδαν τα συνολικά έσοδά τους να αυξάνονται κατά 13,4% σε 151 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στα έσοδα από όπλα οποιασδήποτε εταιρείας από τις 100 κορυφαίες το 2024 καταγράφηκε από την τσεχική εταιρεία Czechoslovak Group, η οποία αυξήθηκε κατά 193% σε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

🇺🇦 The Czechoslovak Group and Ukrajinska Bronetechnika (Ukrainian Armor) have launched license production of 155 and 105mm ammunition in Ukraine. Initial yearly capacity is stated to be 100.000 155mm shells and 50.000 105mm shells, which is expected to grow over the coming… pic.twitter.com/Oiw4wcfBa8 — Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) October 30, 2025

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έναρξη της Τσεχικής Πρωτοβουλίας για τα Πυρομαχικά, ενός κυβερνητικού προγράμματος που προμήθευσε πυρομαχικά για την Ουκρανία, σύμφωνα με το euronews.

Πέρυσι, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας από τα όπλα συνδέονταν με κάποιο τρόπο με την Ουκρανία.

Το 2024, τα έσοδα από τα όπλα των τεσσάρων γαλλικών εταιρειών που βρίσκονται στις 100 κορυφαίες εταιρείες έφτασαν τα 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με το 2023.

Οι Thales, Safran και Dassault είναι οι τρεις εταιρείες που κατέγραψαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση στα έσοδα από όπλα μεταξύ 2023 και 2024.

Conference at IAF’s AFS Ambala The IAF Rafale Operators’ Conference was conducted to bring together operations and maintenance teams from multiple bases, senior representatives from Air HQ, HQ WAC, Naval HQ and industry partners including Dassault, MBDA, Safran and Thales. «The… pic.twitter.com/eDHavIH5m6 — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) December 6, 2025

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Thales ανέφερε επίσης αύξηση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συνολικές της πωλήσεις. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 9,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Εν τω μεταξύ, τα έσοδα από όπλα των δύο ιταλικών εταιρειών που βρίσκονται στις 100 πρώτες θέσεις σημείωσαν αύξηση 9,1% στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Η αεροδιαστημική εταιρεία Leonardo, η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία όπλων στις 100 πρώτες θέσεις, αύξησε τα έσοδά της από όπλα κατά 10% στα 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, η Leonardo ίδρυσε μια κοινοπραξία με τη γερμανική εταιρεία Rheinmetall για την ανάπτυξη ενός κύριου άρματος μάχης και ενός νέου οχήματος μάχης πεζικού για τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις.

Τέσσερις εταιρείες με έδρα στη Γερμανία βρέθηκαν επίσης στις 100 πρώτες. Συνολικά, τα έσοδά τους από την πώληση όπλων αυξήθηκαν κατά 36% και έφτασαν τα 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η γερμανική εταιρεία Diehl κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση στα έσοδα από όπλα: αύξηση κατά 53% σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Γερμανίας να υποστηρίξει την Ουκρανία, η Diehl παρέδωσε υλικό που περιελάμβανε συστήματα αεροπορικής άμυνας εδάφους.

Η ζήτηση αποκαλύπτει ελλείψεις

Παρά την αύξηση των εσόδων από όπλα στην Ευρώπη, η ήπειρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το κοβάλτιο και το λίθιο.

Αυτό καθιστά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ευάλωτη στις γεωπολιτικές διακυμάνσεις και τις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και σε πιθανές ελλείψεις.

Για παράδειγμα, η διευρωπαϊκή εταιρεία Airbus και η γαλλική Safran κάλυψαν το ήμισυ των αναγκών τους σε τιτάνιο πριν από το 2022 με εισαγωγές από τη Ρωσία και έπρεπε να βρουν νέους προμηθευτές, σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI.

The 🇨🇿Czech company Czechoslovak Group recorded the sharpest percentage increase in arms revenues of any Top 100 company in 2024: +193%, to reach $3.6 billion. Explore the database: https://t.co/8tbLyGoEmz#SIPRI #ArmsIndustry #Top100 pic.twitter.com/iLEsqlphEr — SIPRI (@SIPRIorg) December 2, 2025

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων επενδύουν σε νέα παραγωγική ικανότητα για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση», δήλωσε η Jade Guiberteau Ricard, ερευνήτρια του SIPRI. «Ωστόσο, η προμήθεια υλικών ενδέχεται να αποτελέσει μια αυξανόμενη πρόκληση. Ειδικότερα, η εξάρτηση από κρίσιμα ορυκτά είναι πιθανό να περιπλέξει τα ευρωπαϊκά σχέδια επανεξοπλισμού».

Στις αρχές του μήνα, η ΕΕ παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης για τη μείωση των εξαρτήσεων έως και 50 % έως το 2029.

Η ΕΕ επενδύει στην εγχώρια εξόρυξη, όπως το έργο εξόρυξης λιθίου της Vulcan στη Γερμανία, καθώς και το έργο μολυβδαινίου Malmbjerg της Greenland Resources.

Επιπλέον, η Ένωση δημιουργεί επίσης ειδικά επενδυτικά σχέδια με την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και χώρες της ανατολικής και νότιας ακτής της Μεσογείου, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού για κρίσιμες πρώτες ύλες.