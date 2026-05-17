ΑΕΚ: Οι 11 του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (pic)
Ο Μάρκο Νίκολιτς μια ώρα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι είναι οι Πειραιώτες οι οποίοι θέλουν τη νίκη, ενώ η Ένωση έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική.
Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης, που ενδέχεται να κρίνει τη 2η θέση και την έξοδο στα προκριματικά του Champions League, ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς.
O Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος και Ρότα η τετράδα της άμυνας, Πινέδα και Μαρίν στον άξονα, ενώ στα δύο άκρα θα είναι ο Περέιρα με τον Κοϊτά και δίδυμο στην επίθεση ο Ζίνι με τον Γιόβιτς.
Δείτε την ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιόβιτς, Ζίνι
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 ⚫️🟡#AEKFC #slgr pic.twitter.com/SzBGLBlMyv
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 17, 2026
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Βάργκα
