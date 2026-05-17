Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Άρτα
Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Άρτα
- Axios: Σύμβουλοι του Τραμπ φοβούνται ότι η Κίνα μπορεί να επιτεθεί στην Ταϊβάν
- Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
- «Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες
- Η θέση της Κίνας για τα Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνει πραγματικά «ανοιχτά»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν χθες το βράδυ στην Άρτα δύο ανήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό.
Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.
Πέταξαν τα ναρκωτικά σε κάδο
Η αντίδρασή τους στη θέα των αρχών πρόδωσε την ενοχή τους, καθώς επιχείρησαν να ξεφορτωθούν το εμπόρευμα πετώντας το σε έναν κάδο απορριμμάτων.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί ανέσυραν από τον κάδο 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60,62 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.
Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
- Άρης – Λεβαδειακός 3-0: Στην 5η θέση με υπογραφή Καντεβέρε
- LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο (33-38)
- Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
- ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
- Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
- ΑΕΚ: Οι 11 του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις