Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Άρτα

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν χθες το βράδυ στην Άρτα δύο ανήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Πέταξαν τα ναρκωτικά σε κάδο

Η αντίδρασή τους στη θέα των αρχών πρόδωσε την ενοχή τους, καθώς επιχείρησαν να ξεφορτωθούν το εμπόρευμα πετώντας το σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί ανέσυραν από τον κάδο 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60,62 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.