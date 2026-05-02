Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές
Σε ελέγχους που έγινα από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 25χρονος
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης (28-4-2026), 20χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 20χρονο να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Ο έλεγχος
Από τις έρευνες βρέθηκαν στην κατοχή του 5 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 5,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.
Στη συνέχεια από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: 86,45 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 7 κάψουλες άγνωστης σύστασης και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στις Αχαρνές
Επίσης από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (30-4-2026), 25χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 25χρονο να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Αχαρνών, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -107- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και -25- γραμμ. κοκαΐνης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
