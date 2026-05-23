Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου
Νέος σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Κάσσου, αυτή τη φορά λιγότερο ισχυρός, αλλά με μικρότερο εστιακό βάθος
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 14:40 το μεσημέρι του Σαββάτου ανοιχτά της Κάσσου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο νέος σεισμός έγινε σε απόσταση 381 χλμ. ΝΑ των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 31 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά της Κάσσου.
Το εστιακό βάθος του νέου σεισμού ήταν ακόμη μικρότερο, στα 5,6 χιλιόμετρα.
Μία ώρα νωρίτερα, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κάσσου.
