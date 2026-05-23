Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης - Οργή στη Ρόδο με την αποφυλάκισή του
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.
Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την οργή των συγγενών των δύο γυναικών, την ώρα που η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει νέος κύκλος ερευνών μετά από σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Καταγγέλλονται δύο συγκεκριμένες προσπάθειες του κατηγορουμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρίας οδικής βοήθειας εν αναμονή της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.
Την πρώτη φορά, φέρεται να τηλεφώνησε σε οδηγό της οδικής βοήθειας ζητώντας του να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW. Ο οδηγός αρνήθηκε.
Την επόμενη ημέρα, υπήρξε νέα προσέγγιση προς δεύτερο οδηγό της ίδιας εταιρίας, αυτήν τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Το πρόσχημα ήταν να δουν το αυτοκίνητο για να «βγάλουν φωτογραφίες», ενέργεια που καταγγέλλεται ως πρόφαση για να αποκτήσουν πρόσβαση στο όχημα και να αλλοιώσουν στοιχεία.
Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος για το τροχαίο στη Ρόδο
Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και εξέφρασε τη λύπη, θλίψη και οδύνη του για τον θάνατο των δύο γυναικών.
«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους.», φέρεται να ανέφερε.
Αναφορικά με το δυστύχημα, ο 44χρονος είπε ότι κινούταν με το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο με πράσινο σηματοδότη.
Από το αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή, εισερχόμενο κάθετα στην πορεία του. Τότε, είπε ο 44χρονος, πως εκείνος επιχείρησε να κάνει ελιγμό και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση με το άλλο όχημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος αναφέρθηκε και στην τεχνική δυσλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο ρεύμα των δύο γυναικών, όπου δεν λειτουργούσε το κόκκινο, ενώ λειτουργούσε το πορτοκαλί και το πράσινο. Δυσλειτουργία, που ο 44χρονος θεωρεί συνδεδεμένη με την έναρξη του επικίνδυνου ελιγμού από το άλλο όχημα.
Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές» ως προς την ορατότητα και την κατεύθυνση των σηματοδοτών.
