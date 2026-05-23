Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την οργή των συγγενών των δύο γυναικών, την ώρα που η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει νέος κύκλος ερευνών μετά από σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Καταγγέλλονται δύο συγκεκριμένες προσπάθειες του κατηγορουμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρίας οδικής βοήθειας εν αναμονή της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Την πρώτη φορά, φέρεται να τηλεφώνησε σε οδηγό της οδικής βοήθειας ζητώντας του να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW. Ο οδηγός αρνήθηκε.

Την επόμενη ημέρα, υπήρξε νέα προσέγγιση προς δεύτερο οδηγό της ίδιας εταιρίας, αυτήν τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Το πρόσχημα ήταν να δουν το αυτοκίνητο για να «βγάλουν φωτογραφίες», ενέργεια που καταγγέλλεται ως πρόφαση για να αποκτήσουν πρόσβαση στο όχημα και να αλλοιώσουν στοιχεία.