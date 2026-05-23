Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου. Παρότι το φαινόμενο συνδέεται κυρίως με εφήβους και νεαρούς άνδρες, ολοένα περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν ενεργά, συχνά εφαρμόζοντας τις πρακτικές αυτές και στα παιδιά τους.

Η Μαρί Μπέκερς ζει στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ανατροφή των δύο παιδιών της, σήμερα 14 και 19 ετών. Όπως λέει η ίδια, κανένα από τα δύο δεν έχει πάρει ποτέ φάρμακο — «ούτε καν μια ασπιρίνη». Κατά τη διάρκεια και των δύο εγκυμοσυνών της απέφυγε ακόμη και τους υπερήχους, επιδιώκοντας να περιορίσει στο ελάχιστο κάθε εξωτερική παρέμβαση. Πίστευε ότι έτσι θα έδινε στα παιδιά της τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να μεγαλώσουν υγιή και δυνατά.

Ωστόσο, παρά την προσοχή που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από την εμφάνισή τους.

Όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ανησυχούσε ότι το πρόσωπό τους δεν αναπτυσσόταν σωστά. Θεωρούσε ότι ο ουρανίσκος τους ήταν υπερβολικά στενός και η γνάθος τους δεν είχε διαμορφωθεί όπως θα έπρεπε. Υπέθετε ότι αυτό ίσως οφειλόταν στην έλλειψη επαρκούς βιολογικής τροφής στην περιοχή όπου ζούσαν. Αποφασισμένη να συμβάλει η ίδια στην ανάπτυξή τους, θήλασε και τα δύο παιδιά μέχρι την ηλικία των τρεισήμισι ετών.

«Ο θηλασμός είναι το πρώτο βήμα του mewing», λέει στην Daily Mail, αναφερόμενη στη δημοφιλή διαδικτυακή πρακτική που υποτίθεται ότι βελτιώνει τη γραμμή της γνάθου και τη συνολική εικόνα του προσώπου. Κατά την άποψή της, προσφέρει στα παιδιά την καλύτερη δυνατή αφετηρία. Από εκεί και πέρα, όπως λέει, μπορούν να περάσουν σε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα εξάσκησης.

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό πρόγραμμα διοικείται από τον 20χρονο Βρετανό influencer Όσκαρ Πατέλ. Η Μπέκερς συμμετέχει ενεργά σε αυτό και καθοδηγεί τα παιδιά της — τα οποία διδάσκονται στο σπίτι — σε μια πρακτική γνωστή ως «thumb-pulling». Η μέθοδος βασίζεται στην άσκηση πίεσης με τους αντίχειρες στον ουρανίσκο, με στόχο να επηρεαστεί η ανάπτυξη της γνάθου και η δομή του προσώπου. Ο Πατέλ υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να αλλάξει την εμφάνισή του και, κατ’ επέκταση, τη ζωή του.

Η τάση του looksmaxxing

Το ευρύτερο αυτό διαδικτυακό ρεύμα είναι γνωστό ως looksmaxxing. Συνήθως παρουσιάζεται ως μια υποκουλτούρα που απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και νεαρούς άνδρες, με επίκεντρο συζητήσεις για τη γνάθο, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τη σωματική εικόνα και την αυτοβελτίωση, συχνά σε ακραίο βαθμό. Η Μπέκερς, όμως, δεν αποτελεί εξαίρεση.

Στην καρδιά του κόσμου του looksmaxxing βρίσκεται η πλατφόρμα Skool, ένα είδος συνδρομητικού φόρουμ. Influencers χρεώνουν μηνιαία συνδρομή για πρόσβαση στις διαδικτυακές κοινότητές τους, όπου μοιράζονται συμβουλές, προγράμματα και καθημερινές πρακτικές με τα μέλη τους.

Ανάμεσα στις δεκάδες κοινότητες looksmaxxing που λειτουργούν στην πλατφόρμα, εκείνη του Πατέλ είναι μακράν η μεγαλύτερη. Περίπου 6.500 άτομα πληρώνουν 39 δολάρια τον μήνα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμά του, ενώ εκατοντάδες από αυτούς είναι γυναίκες μέσης ηλικίας. Συγκριτικά, η κοινότητα του Clavicular, ενός από τα πιο γνωστά πρόσωπα του χώρου, αριθμεί λιγότερα από 1.000 μέλη. Παράλληλα, ο Πατέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια ακολούθους σε Instagram, TikTok και YouTube, από όπου κατευθύνει το κοινό του προς το συνδρομητικό πρόγραμμα.

Τα βίντεό του ακολουθούν συνήθως το ίδιο μοτίβο. Εμφανίζεται μια παλιά φωτογραφία του, πριν από την εφηβεία, συνοδευόμενη από αναφορές στον εκφοβισμό που δεχόταν στο σχολείο επειδή έδειχνε, όπως λέει ο ίδιος, «υπερβολικά θηλυπρεπής». Στη συνέχεια η μουσική αλλάζει και εμφανίζεται ο σημερινός Πατέλ: γυμνασμένος, ηλιοκαμένος και χωρίς μπλούζα σε κάποια παραλία.

«Τότε άλλαξα τα πάντα», λέει.

Στα βίντεο επισημαίνει τη συμμετρία που, όπως υποστηρίζει, πέτυχε στο πρόσωπό του, τη διόρθωση της καμπύλης στη μύτη του και τα ίσια δόντια που απέκτησε «χωρίς σιδεράκια». «Η υγεία είναι ομορφιά», καταλήγει η αφήγηση, ενώ ο ίδιος βγαίνει από τη θάλασσα φορώντας μόνο το μαγιό του.

Κάθε νέο μέλος του προγράμματος αποκτά έναν προσωπικό μέντορα — συνήθως κάποιο μέλος της οικογένειας του Πατέλ ή στενό συνεργάτη του — ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδό του και παρέχει καθοδήγηση και σε υποδέχεται με ένα μήνυμα που θύμιζε περισσότερο life coach παρά διαχειρίστρια διαδικτυακής κοινότητας:

«Ποιοι είναι οι στόχοι σου αυτή την περίοδο; Ανυπομονώ να δω την πρόοδό σου. Μείνε συνεπής, συνέχισε να εξελίσσεσαι και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου».

Όταν οι μητέρες γίνονται μέρος της κουλτούρας

Πολλές μητέρες συγκαταλέγονται στους πιο αφοσιωμένους οπαδούς του Πατέλ και συμμετέχουν ενεργά στις οδηγίες του.

Στις 28 Μαρτίου, ο ίδιος παρουσίασε στη διαδικτυακή του κοινότητα τη μητέρα του, Μέγκαν Μέρφι Πατέλ, ως «σύμβουλο» για γυναίκες άνω των 40 ετών, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο που έχουν οι μητέρες μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή αυτή δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά περνά στην καθημερινή πρακτική πάνω στα ίδια τα παιδιά. Μητέρα από τη Βιρτζίνια ανέφερε ότι ξεκίνησε να ακολουθεί τις οδηγίες του Πατέλ για τα δύο παιδιά της, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανάπτυξη των δοντιών και την ευθυγράμμιση της γνάθου τους. Παρόμοιες περιπτώσεις εμφανίζονται συχνά σε βίντεο και σχόλια της κοινότητας, όπου γονείς προσπαθούν να ερμηνεύσουν φυσικές αλλαγές της ανάπτυξης μέσα από τις «μεθόδους βελτίωσης» που προωθεί το κίνημα.

Παράλληλα, σε περιεχόμενο που απευθύνεται ακόμη και σε ανήλικους, γίνεται αναφορά στη γέννηση με καισαρική τομή και σε πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ιστών του προσώπου, μαζί με προτάσεις για χειροκίνητες τεχνικές παρέμβασης. Παρότι ο Πατέλ αναγνωρίζει στιγμιαία ότι «ίσως δεν είναι δική του θέση να λέει στις μητέρες τι να κάνουν», περιγράφει στα βίντεο αναλυτικά τέτοιες πρακτικές, αφήνοντας μια αντίφαση ανάμεσα στην αποστασιοποίηση και την καθοδήγηση.