newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 16:09

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Πορτογαλία, με δύο μικρά αγόρια ηλικίας πέντε και τριών ετών να εντοπίζονται εγκαταλελειμμένα σε δάσος από τη Γαλλίδα μητέρα τους, η οποία φέρεται να τους είχε προηγουμένως δέσει τα μάτια.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος σύντροφός της οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (23/5) στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή τους, η οποία είχε διακοπεί το προηγούμενο βράδυ έπειτα από πολύωρη ακρόαση.

Τελικά, τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή τους για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης.

Πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία;

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (19/5), γύρω στις 7 μ.μ., να περιπλανώνται σε επαρχιακό δρόμο ανάμεσα στις πορτογαλικές πόλεις Αλκαθέρ ντο Σαλ και Κομπόρτα. Οι Αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι στη Φάτιμα, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά στο ζευγάρι των ντόπιων που τα βρήκε, οι γονείς τους τα είχαν αφήσει μόνα τους κοντά σε αυτοκινητόδρομο, δίνοντάς τους μόνο μία αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό. Μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στην Πορτογαλία.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα δύο παιδιά έχουν δοθεί προσωρινά σε ανάδοχη οικογένεια. Τα αδελφάκια ζούσαν με τη μητέρα τους στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας, ενώ ο πατέρας τους είχε δικαίωμα περιορισμένων και επιβλεπόμενων επισκέψεων, σύμφωνα με τις πορτογαλικές Αρχές.

Οι γαλλικές Αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου 2026, όταν ο πατέρας δήλωσε την εξαφάνισή τους.

Το προφίλ της μητέρας και του συντρόφου της

Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη μητέρα ονομάζεται Μαρίν Ρουσσώ, ενώ ο 55χρονος σύντροφός της Μαρκ Μπαλαμπρίγκα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο 55χρονος πρώην αστυνομικός είχε καταδικαστεί το 2010 σε εννέα μήνες φυλάκιση με αναστολή για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του, με την οποία είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Το γαλλικό μέσο επικαλείται επίσης ψυχολογική αξιολόγηση της εποχής, σύμφωνα με την οποία ο Μαρκ Μπαλαμπρίγκα περιγραφόταν ως «υγιές άτομο», αν και είχε περάσει μακρά περίοδο κατάθλιψης που τον οδήγησε σε παραίτηση από την αστυνομία.

Από την άλλη πλευρά, γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η 41χρονη εργαζόταν ιδιωτικά ως σεξολόγος και παρουσιαζόταν, μέσω της ιστοσελίδας και των social media της, ως ειδική στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών που αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου απέτυχαν

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Σύνταξη
Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ 23.05.26

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

Σύνταξη
Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
Relationsex 23.05.26

Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, κάποια στιγμή αργότερα φέτος, το Bumble θα παρουσιάσει έναν βοηθό γνωριμιών βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα «Bee»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»
Αγριότητες 23.05.26

Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»

Σοβαρές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων από μέλη του Global Sumud Flotilla - «Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο» - «Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη»

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τι εντοπίστηκε 23.05.26

Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο τραυματίας ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες

Σύνταξη
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies