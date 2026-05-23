Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Πορτογαλία, με δύο μικρά αγόρια ηλικίας πέντε και τριών ετών να εντοπίζονται εγκαταλελειμμένα σε δάσος από τη Γαλλίδα μητέρα τους, η οποία φέρεται να τους είχε προηγουμένως δέσει τα μάτια.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος σύντροφός της οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (23/5) στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή τους, η οποία είχε διακοπεί το προηγούμενο βράδυ έπειτα από πολύωρη ακρόαση.

Τελικά, τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή τους για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης.

Portugal : Marine Rousseau la mère indigne qui a abandonné ses enfants dans la forêt sort du fourgon de la GNR en chantant de l’opéra et son compagnon en criant « je vous aime » en français.

Πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία;

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (19/5), γύρω στις 7 μ.μ., να περιπλανώνται σε επαρχιακό δρόμο ανάμεσα στις πορτογαλικές πόλεις Αλκαθέρ ντο Σαλ και Κομπόρτα. Οι Αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι στη Φάτιμα, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά στο ζευγάρι των ντόπιων που τα βρήκε, οι γονείς τους τα είχαν αφήσει μόνα τους κοντά σε αυτοκινητόδρομο, δίνοντάς τους μόνο μία αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό. Μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στην Πορτογαλία.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα δύο παιδιά έχουν δοθεί προσωρινά σε ανάδοχη οικογένεια. Τα αδελφάκια ζούσαν με τη μητέρα τους στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας, ενώ ο πατέρας τους είχε δικαίωμα περιορισμένων και επιβλεπόμενων επισκέψεων, σύμφωνα με τις πορτογαλικές Αρχές.

Οι γαλλικές Αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου 2026, όταν ο πατέρας δήλωσε την εξαφάνισή τους.

🔴🇵🇹Abandonnés au Portugal : deux enfants de trois et cinq ans retrouvés sur une route. Ils ont été confiés aux services de l’ambassade de France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. #JT20h pic.twitter.com/R3bvSpNsNh — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 21, 2026

Το προφίλ της μητέρας και του συντρόφου της

Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη μητέρα ονομάζεται Μαρίν Ρουσσώ, ενώ ο 55χρονος σύντροφός της Μαρκ Μπαλαμπρίγκα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο 55χρονος πρώην αστυνομικός είχε καταδικαστεί το 2010 σε εννέα μήνες φυλάκιση με αναστολή για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του, με την οποία είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Το γαλλικό μέσο επικαλείται επίσης ψυχολογική αξιολόγηση της εποχής, σύμφωνα με την οποία ο Μαρκ Μπαλαμπρίγκα περιγραφόταν ως «υγιές άτομο», αν και είχε περάσει μακρά περίοδο κατάθλιψης που τον οδήγησε σε παραίτηση από την αστυνομία.

Από την άλλη πλευρά, γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η 41χρονη εργαζόταν ιδιωτικά ως σεξολόγος και παρουσιαζόταν, μέσω της ιστοσελίδας και των social media της, ως ειδική στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών που αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία.