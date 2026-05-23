Η Κέιτ Μος φέρνει το κλασικό, αλλά ρηξικέλευθο στυλ της στον κόσμο της κηπουρικής με την παρουσίαση ενός νέου τριαντάφυλλου, που θυμίζει την ίδια (ναι, καλά ακούσατε).

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν είναι ο μόνος σταρ που παρουσίασε το δικό του τριαντάφυλλο στο RHS Chelsea. Η Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss», που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Peter Beales με έδρα το Νόρφολκ.

Η Κέιτ, μια παθιασμένη κηπουρός, βρισκόταν στο περίπτερο της Peter Beales μαζί με τη μητέρα της, Λίντα, καθώς και με την πρέσβειρα της μάρκας Peter Beales Βικτόρια Ρόουζ.

«Υπέροχο και παράλληλα παράξενο»

Αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, η Κέιτ Μος υποστήριξε ότι η σύνδεση αυτή ήταν «μοιραία».

«Αυτό το τριαντάφυλλο έχει το αγαπημένο μου χρώμα. Στην αρχή είναι κρεμ με ροζ περίγραμμα, και μετά ανοίγει σε ένα απαλό κίτρινο. Το έχω ήδη στον κήπο μου και το μελετώ», δήλωσε η Κέιτ.

«Το γεγονός ότι η Peter Beales έδωσε σε ένα τριαντάφυλλο το όνομά μου είναι υπέροχο και παράλληλα παράξενο. [Είναι απίστευτο] το γεγονός ότι θα μπορούσα να ανθίσω ήσυχα στον κήπο κάποιου κάπου», πρόσθεσε.

Το μοντέλο υποστήριξε επίσης ότι έχει «πολλά είδη λουλουδιών» στον κήπο της.

«Έχω από παλιά τριανταφυλλιές στον κήπο μου που τις προσέχω [εγώ], ενώ υπάρχουν πολλές παιώνιες, κρίνα της κοιλάδας, κληματίδες».

Το νέο τριαντάφυλλο αντικατοπτρίζει την αβίαστη, αιθέρια ομορφιά του μοντέλου. «Τα λεπτεπίλεπτα άνθη του ξεπροβάλλουν σε απαλό κρεμ χρώμα με μια ελαφριά πινελιά ροζ, εξελισσόμενα σε ζεστούς, βουτυρώδεις τόνους καθώς ωριμάζουν», διακριτικό αλλά απίστευτα εκλεπτυσμένο και γοητευτικό, ακριβώς όπως η Κέιτ.

«Πρόκειται για ένα τριαντάφυλλο που δεν απαιτεί την προσοχή, αλλά την κερδίζει», αναφέρεται.

«Σε μια φωτογράφιση στο σπίτι της,, [στο οποίο το μοντέλο ποζάρει] με το τριαντάφυλλο, η Μος αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πτυχή του κόσμου της: μια γνήσια αγάπη για την κηπουρική και τους αναζωογονητικούς ρυθμούς της φύσης», αποκαλύπτει η ομάδα της Peter Beales Roses. «Δεν πρόκειται για μια επιφανειακή συνεργασία, αλλά για μια αυθεντική σύμπτωση, όπου το προσωπικό πάθος συναντά τη διαχρονικότητα».

*Με πληροφορίες από: Woman and Home | The English Garden