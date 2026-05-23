Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου
- Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος εργάτης γης που επέστρεφε από τη δουλειά του – Παρασύρθηκε από φορτηγό
- Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου
- Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα - Νεκρός ένας 70χρονος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, είπε στον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών σήμερα στην Τεχεράνη, ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν ειλικρινή στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των εθνικών δικαιωμάτων του, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου, που είχαν ως αποτέλεσμα η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ να παραμένει κλειστή για τα περισσότερα πλοία, παρά την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας.
Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Μουνίρ συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε δύο συναντήσεις, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς.
Αν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εν νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «δριμείες»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο έγγραφο των 14 σημείων που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θεωρεί ως το βασικό πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις και σε μηνύματα που αντήλλαξαν οι δύο πλευρές.
Ο Γαλιμπάφ είπε πως το Ιράν θα υπερασπιστεί τα «νόμιμα δικαιώματά του», τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στις διαπραγματεύσεις, όμως πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί «μία πλευρά που δεν έχει κανένα ίχνος ειλικρίνειας», ένας ισχυρισμός που έχει διατυπώσει το Ιράν αρκετές φορές κατά το παρελθόν.
Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και προειδοποίησε πως αν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εν νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες» σε σύγκριση με την αρχή των εχθροπραξιών.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν δει μεγαλύτερη πρόοδο να καταγράφεται προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, όμως απαιτείται περισσότερη δουλειά, την ώρα που το ιρανικό ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε πως οι διαφορές παραμένουν βαθιές και σημαντικές.
- Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
- Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
- Κρήτη: Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα – Νεκρός ένας 70χρονος
- Άντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15,5 – δε γινόταν να έχω εγώ αυτό το παιδί και δόθηκε»
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θρίαμβο επί της Φενέρ (vid)
- Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
- Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
- Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις