Κοζέρ για τον τελικό της Euroleague: «Eπικίνδυνη η Ρεάλ Μαδρίτης όταν είναι αουτσάιντερ» (pic)
Ο Φαμπιάν Κοζέρ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να υποτιμήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις απουσίες που έχει η ισπανική ομάδα.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός, αποκλείοντας τη Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο «Τ-Center» την Κυριακή (24/5 21:00) και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» επικράτησε επί της Βαλένθια στον ισπανικό εμφύλιο, συμπληρώνοντας το ζευγάρι του τελικού. Ο Φαμπιάν Κοζέρ, ένας θρύλος της ομάδας της Μαδρίτης, αποφάσισε να μεταφέρει αυτά που σκέφτεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.
Αφού έγινε γνωστό το ζευγάρι του τελικού ανέφερε ότι , η Ρεάλ δε μπορεί να θεωρηθεί το φαβορί σε αυτή την περίσταση, έχοντας πολλούς τραυματισμούς και γενικότερα χειρότερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε όλη τη σεζόν. Το να υποτιμήσει κανείς την ομάδα του Σκαριόλο είναι σίγουρα κάτι που μόνο καλό μπορεί να της κάνει.
«Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν τη θεωρούν το αουτσάιτνερ…».
Η σχετική ανάρτηση του Κοζέρ:
No conozco a un equipo más peligroso que el Real Madrid siendo outsider..
— Fabien Causeur (@FCauseur1) May 23, 2026
Aυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας που οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν μεταξύ τους, με τη «Βασίλισσα» να έχει τρεις νίκες και τους «ερυθρόλευκους» μία, το 2013, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Αναλυτικά, οι τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ:
1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 73-61 / Σαραγόσα
2012-13 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 / Λονδίνο
2014-15 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 78-59 / Μαδρίτη
2022-23 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 / Κάουνας
2025-26 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης / Αθήνα
- Μπολόνια – Ίντερ 3-3: «Χορταστική» ισοπαλία στο «Νταλ’ Άρα»
- Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
- Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
- Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
- Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
- Μποντιρόγκα: «Γιορτή ο τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ – Η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία»
- ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
- Μιλουτίνοφ: «Να έχουμε την ίδια ενέργεια, με τη βοήθεια του κόσμου μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις