Σεισμός 4,4 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μεταξύ Κρήτης και Κάσσου, σε θαλάσσιο χώρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσσου και ήταν αρκετά επιφανειακός, καθώς το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κάσσο, αλλά και στις ανατολικές περιοχές της Κρήτης, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.