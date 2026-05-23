Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σεσημασμένος, με ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του και ξεπερνούν τα 73 έτη, είναι ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής, με το παρατσούκλι «Τίτι» που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού τα ξημερώματα του Σαββάτου, 23 Μαΐου, στο Μικρολίμανο του Πειραιά.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν τον άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του. Στη θέα των αστυνομικών, ο 32χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., oι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ έπειτα από επέμβαση στο κρανίο, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Από την ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζεται ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και έξι χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικός γερανός απομάκρυνε και το όχημά του για περαιτέρω έρευνα.

Εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κακοποιός να προετοίμαζε νέα εγκληματική ενέργεια, ενώ αναζητούνται συνεργοί και το σημείο όπου διέμενε. Σημειώνεται ότι η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.

O επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μίλησε στο MEGA για το ποινικό παρελθόν του δράστη.

«Χειροβομβίδες, όπλα, απειλή αστυνομικών. Ο τόπος που έγινε όλο αυτό, το σημείο και η ώρα, προφανώς, καθώς και το προφίλ του δράστη, παραπέμπουν σε νύχτα. Απείλησε τους αστυνομικούς. Το Εκβιαστών, δεν πάει στα μαγαζιά και να ελέγχει τον κόσμο έτσι. Δεν πιστεύω ότι μας έχει ελέγξει κανείς από το Εκβιαστών ποτέ, όταν διασκεδάζαμε σε κάποιο μαγαζί. Πάει στοχευμένα. Εκτός αν δεν ήταν του Εκβιαστών, αν δεν ήταν του Εκβιαστών και ήταν μια ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ή άμεσος δράστης, τότε μιλάμε για καθαρά τυχαίο έλεγχο», ανέφερε.

