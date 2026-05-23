newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»
Ελλάδα 23 Μαΐου 2026, 15:38

Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»

Σοβαρές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων από μέλη του Global Sumud Flotilla - «Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο» - «Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη»

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ελληνικό έδαφος επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής οι 19 ακτιβιστές που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla, ο οποίος είχε ως ανθρωπιστικό στόχο να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας και να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

«Δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και πρέπει να καταγγείλουμε τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης»

Τα μέλη της αποστολής, αμέσως μετά την άφιξή τους, προχώρησαν σε σοβαρότατες καταγγελίες εις βάρος των ισραηλινών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για συστηματικά βασανιστήρια, σωματική και λεκτική κακοποίηση, καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Φαίδρα Βόκαλη: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια – Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο»

Η παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτιδα και ιδρυτικό μέλος των «Filmmakers 4 Palestine Greece», Φαίδρα Βόκαλη, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη βίαιη μεταχείριση που υπέστησαν οι συλληφθέντες από τις ισραηλινές αρχές.

«Με χτύπησαν, όχι τόσο βαριά όσο άλλους συντρόφους. Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια στα οποία ήμασταν σε stress positions πάρα πολλές ώρες γονατισμένοι ακούγοντας τον ισραηλινό εθνικό ύμνο. Μας μετέφεραν διαρκώς κρατώντας τα κεφάλια μας δεμένα στους πισθάγκωνες για πάρα πολλές ώρες. Μας είχαν να περπατάμε στην πόλη. Πυροβολούνταν προειδοποιητικές βολές με πλαστικές σφαίρες. Σύντροφοι οι οποίοι είχαν χτυπηθεί και δεν μπορούσαν καν να κοιμηθούν και στέκονταν όρθιοι, τους σημαδεύανε με λέιζερ. Σύντροφοι πυροβολήθηκαν από πλαστικές σφαίρες. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα και τα οποία αυτά είναι, θα το ξαναπώ, είναι καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους. Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε καν να τα διανοηθούμε, παρόλο που μπορεί να τα βλέπουμε ή να τα διαβάζουμε» κατήγγειλε η Φαίδρα Βόκαλη.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στη στάση της διεθνούς κοινότητας αλλά και της ελληνικής πλευράς, σημειώνοντας: «Το γεγονός ότι θεωρούν ότι μπορούν να δημοσιεύουν αυτά τα βίντεο σε όλο τον κόσμο και να υπάρχει ατιμωρησία είναι ενδεικτικό της συνενοχής που υπάρχει από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και πρέπει να καταγγείλουμε τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν δεν είχε επιτρέψει να γίνει αυτή η παράνομη ενέργεια στα ελληνικά, στα διεθνή χωρικά ύδατα, τα οποία όμως εμπίπτουν στην ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο λες και είναι το χωραφάκι του. Όσο υπάρχει ατιμωρησία θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παιδιά και είμαστε οι επόμενοι».

Στιγμιότυπο από την άφιξη των Ελλήνων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Προσπαθούσαν να μας απανθρωποποιήσουν, με ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»

Ένα άλλο μέλος της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla αποτύπωσε το μέγεθος της αγριότητας που αντιμετώπισαν, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «τα βασανιστήρια που περάσαμε παραπέμπουν στον 19ο αιώνα».

Από την πλευρά της, η γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), Χριστίνη Δέση Λουκά, αναφέρθηκε στον ειρηνικό χαρακτήρα της αποστολής και στην προσπάθεια εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού.

«Εμείς ξεκινήσαμε μια ειρηνευτική αποστολή προκειμένου να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να προσπαθήσουμε να σπάσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως φανταζόμαστε και εσείς, ότι το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποκλείσει όλη αυτή την περιοχή. Προχωράει σε αλλεπάλληλα πογκρόμ, σε αποκλεισμό ακόμα και μετά την τάχα μου εκεχειρία μετά τον Οκτώβρη συνεχίζονται οι δολοφονίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Ισραήλ κάνει οποιο– με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να αποκλείσει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να βοηθηθεί ο Παλαιστινιακός λαός και προσπαθεί να τον εξοντώσει με κάθε τρόπο και στην ουσία προχωράει σε μια γενοκτονία, ας πούμε, ενός λαού» δήλωσε η κ. Δέση Λουκά.

Όπως εξήγησε η ίδια, η μεταχείριση των αρχών ασφαλείας είχε ως ξεκάθαρο στόχο τον εκμηδενισμό της ανθρώπινης υπόστασης των ακτιβιστών: «Δεν υπάρχει αλληλέγγυος, συναγωνιστής, ακτιβιστής που συμμετείχε στην αποστολή, που να μην πέρασε από το χέρι ενός βασανιστή, που να μην ήρθε αντιμέτωπος με μία εξαθλίωση και στην ουσία προσπαθούσαν να μας απανθρωποποιήσουν. Θα βγουν και τις επόμενες μέρες οι καταγγελίες μας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πλαστικές σφαίρες, με αλλεπάλληλο ξύλο, με στέρηση νερού».

Δείτε βίντεο του Orange Press από την άφιξη των μελών του Global Sumud Flotilla:

Καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, σπασμένα πλευρά και επιθέσεις μέχρι το αεροπλάνο

Οι μαρτυρίες των μελών της αποστολής σοκάρουν όσον αφορά την παντελή έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά, αλλά και τις ειδικές συνθήκες κράτησης των γυναικών.

«Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο, η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο. Ήταν να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός. Ήταν να μη σου δίνουν νερό, να μην έχεις χαρτί για την τουαλέτα για πέντε μέρες. Πρόσβαση σε πολύ βασικά αγαθά. Με το που πήγαινες να διεκδικήσεις κάτι, η απάντηση ήταν κροτίδες λάμψης ή πλαστικές σφαίρες ή νερό. Το δίχτυ αυτό έτσι ξαναφαίνεται.

Όλος ο κόσμος που πέρασε από εδώ έχει σπασμένα πλευρά. Υπήρχε συναγωνίστρια σε πλοίο που ήταν κυρίως Έλληνες επιβαίνοντες με τεράστια, με τεράστια πληγή από πλαστική σφαίρα. Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα τα βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις. Υπήρχε και λεκτική κακοποίηση σε όλες τις κοπέλες που περάσαμε από τις φυλακές. Καθημερινή, δηλαδή ένας εξευτελισμός και μια τρομερή, ας πούμε, πρόκληση» ανέφεραν τα μέλη της αποστολής.

«Δεν λύγισαν» οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Παρά τη βία, οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι δεν «λύγισαν», ενώ περιγράφουν και την επίθεση που δέχθηκαν ακόμα και κατά τη διαδικασία της απέλασής τους: «Πραγματικά χαιρόμουν πάρα πολύ το κουράγιο των υπόλοιπων συναγωνιστών που ήταν εκεί και τολμήσανε και φώναξαν Free Palestine την ώρα που ήταν εκεί ο Μπεν Γκβιρ. Γιατί ξέραμε όλοι ότι με το που πας να σηκώσεις λίγο τα μάτια ή πεις Free Palestine ή οτιδήποτε τέτοιο, ακόμα και την ώρα που φεύγαμε για το αεροδρόμιο που προσπαθήσαμε, κάποιοι προσπάθησαν να σηκώσουν ας πούμε το σήμα της νίκης, όταν πια είχαμε απελαθεί δηλαδή και μπαίναμε στο αεροπλάνο, ακόμα και τότε πάλι είχαμε επίθεση από αστυνομικούς, να μας χτυπάνε κόσμο».

Κλείνοντας, οι Έλληνες ακτιβιστές Global Sumud Flotilla θέλησαν να στρέψουν την προσοχή της κοινής γνώμης στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που παραμένουν έγκλειστοι: «Αντιλαμβανόμαστε προφανώς ότι αυτό το πράγμα είναι μονάχα μια μικρή γεύση του τι βιώνουν αυτή τη στιγμή 9.500 όμηροι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι ακόμα μέσα στις φυλακές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με θανατική ποινή. Και η διεθνής κοινότητα και ο κόσμος στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει, όχι για εμάς, αλλά για όλον αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται κλεισμένος στις φυλακές, για την Παλαιστίνη και να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία και την ανεξαρτησία ενός λαού που αγωνίζεται για το δίκαιο και το αυτονόητο» τόνισε η Χριστίνη Δέση Λουκά.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

Σύνταξη
Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τι εντοπίστηκε 23.05.26

Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο τραυματίας ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες

Σύνταξη
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ελλάδα 23.05.26

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Σύνταξη
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου απέτυχαν

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
Relationsex 23.05.26

Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, κάποια στιγμή αργότερα φέτος, το Bumble θα παρουσιάσει έναν βοηθό γνωριμιών βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα «Bee»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τι εντοπίστηκε 23.05.26

Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο τραυματίας ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες

Σύνταξη
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies