Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στον νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκκενώσουν χωρίς καθυστέρηση.

Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη

Σε μια «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντράεε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: النبطية التحتا, كفر تبنيت, زبدين (النبطية), عربصاليم, کفر رمان, حبوش, بلاط (مرجعيون), دير كيفا, حاروف, جبشيت 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش… pic.twitter.com/tMSBuqDQ8c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2026

Στη συνέχεια ο Αντράεε έκανε και νέα ανάρτηση για άλλες περιοχές.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: المحمودية, مليخ, شبيل (جزين), القطراني (جزين), حومين الفوقا 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم،… pic.twitter.com/VBGsEmYEMU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2026

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.