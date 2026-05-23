Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ
Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει, με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που προβάλλει, τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο σαββατοκύριακο.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS.
Με αυτές «διαρρηγνύουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Πακιστάν», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.
«Παρά τη βαθιά δυσπιστία της έναντι των ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με πνεύμα ευθύνης και με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα κι επιδιώκει να επιτύχει το πιο λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα», διαβεβαίωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών τον κ. Γκουτέρες.
