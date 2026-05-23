Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Κόμμα Τσίπρα: Με συνταγή Μαμντάνι: Πόρτα πόρτα περιοδείες μετά την ιδρυτική διακήρυξη
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαΐου 2026, 07:11

«Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία»

Σωτήρης Μπολάκης
Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει όλη τη δύναμη του και τη δημιουργικότητα για να παρακινήσει το ενδιαφέρον γύρω από το νέο του πολιτικό εγχείρημα.

Οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες πέρα από την αισιοδοξία των συνεργατών του αλλά και από την στάση του ίδιου του κ. Τσίπρα. Οι μετρήσεις θα είναι ο δείκτης της επιτυχίας του εγχειρήματος ωστόσο δεν αρκεί μια καλή θέση εκκίνησης για τη μάχη της νέας σεζόν που θα είναι σκληρά προεκλογική.

Οι ομάδες Τσίπρα – εθελοντές, δίκτυο, Ινστιτούτο και στενοί συνεργάτες – βρίσκονται επι ποδός πολέμου και ουσιαστικά η πραγματική δουλειά θα αρχίσει αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματος στις 26 Μαΐου.

Όνομα, σήμα και ιδρυτική διακήρυξη μανιφέστο θα γίνουν γνωστά την Τρίτη στο Θησείο.

Αυτό όμως, σύμφωνα με την Αμαλίας, που θα στιγματίσει και θα διαπνέει την ιδρυτική διακήρυξη είναι το σύνθημα που χαρακτηρίζει και τον ίδιο το συγγραφέα της και συμπυκνώνεται στη φράση «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».

Άλλου τύπου κόμμα

Όλα τα σφυριά θα χτυπούν στην ίδια κατεύθυνση, αλλά αυτή τη φορά το μοντέλο που θα ακολουθηθεί δε θα έχει σε τίποτα να κάνει με αυτό που γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες ως «κόμμα νέου τύπου», δηλαδή κόμμα με την παραδοσιακή μορφή.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει «καεί» τα προηγούμενα χρόνια από την λεγόμενη κομματική γραφειοκρατία και κυρίως από την πολυτασικότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που ετοιμάζει παραπέμπει περισσότερο σε ένα αμερικανικού μοντέλο με την δομή να διαρθρώνεται και οριζόντια αλλά και κάθετα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις σκέψεις που έχουν πέσει στο τραπέζι πέρα από τις στενές ομάδες στελεχών και ανθρώπων της εμπιστοσύνης του κ. Τσίπρα και θα παραπέμπουν σε δομές τύπου πολιτικού γραφείου και πολιτικής γραμματείας των 10 και 25 ατόμων αντίστοιχα θα υπάρχουν σε πρώτη φάση και οι περιφερειακές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα σε επίπεδο οργανώσεων μελών.

Με αυτές τις οργανώσεις και με το στρατηγείο της Φιλελλήνων στο συντονισμό το κόμμα θα φτάσει οργανωτικά στις κάλπες και ένα από τα βασικά εργαλεία θα είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία την Τρίτη για να υπογράψουν οι πολίτες το μανιφέστο.

Συνταγή Μαμντάνι

Μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό και το κόμμα αλλά και το δίκτυο των εθελοντών που ήδη έχει βοηθήσει καταλυτικά τόσο στις εκδηλώσεις της Ιθάκης όσο όμως και στις δυο εκδηλώσεις σε Κρήτη και Χαλάνδρι που ήταν και οι πρώτες αμιγώς κομματικές.

Όπως ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάντι στηρίχτηκε σχεδόν αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και στο δίκτυο εκατοντάδων εθελοντών για να κερδίσει τη δημαρχία έτσι και ο κ. Τσίπρας και το δίκτυο των εθελοντών από την επόμενη ημέρα της παρουσίασης του κόμματος θα αρχίσουν την εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα.

Από την Αμαλίας μιλούν για σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει πιο βαθιά στην κοινωνία και σε μια περιοδεία πόρτα πόρτα θα βρεθεί σε χώρους δουλειάς, στις λαϊκές αγορές, στις γειτονιές ακόμη και στο μετρό για να κάνει αυτό που έλεγε προτού ακόμη το νέο ταξίδι του «να αφουγκραστεί την κοινωνία».

Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Πολιτική 22.05.26

Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Επικαιρότητα 22.05.26

Επικαιρότητα 22.05.26

Επικαιρότητα 22.05.26

Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Επικαιρότητα 22.05.26

«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Σκληρή επίθεση 22.05.26

Υποκλοπές 22.05.26 Upd: 15:02

Ελλάδα 23.05.26

Φως στο Τούνελ 23.05.26

Euroleague 23.05.26

Κόσμος 23.05.26

Κόσμος 23.05.26

Euroleague 23.05.26

Ελλάδα 23.05.26

Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Τι έχει αλλάξει 23.05.26

TikTok 23.05.26

