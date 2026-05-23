Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Culture Live 23 Μαΐου 2026, 07:00

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ζυγίζει μόλις 41 γραμμάρια. Το ύψος της είναι λιγότερο από τέσσερα εκατοστά. Κουρνιασμένη, με τα φτερά της κλειστά, αλλά το βλέμμα της έντονα διαπεραστικό, τούτη η χρυσή κουκουβάγια γεννήθηκε στη Μεσσηνία του 16ου αι. π.Χ. Υπήρξε σύμβολο των ηγεμόνων των «Μυκηνών της Δυτικής Πελοποννήσου», όπως έχει χαρακτηριστεί η περιοχή της Περιστεριάς. Και έζησε για 37 αιώνες στον θολωτό τάφο 3 του σπουδαίου αυτού μυκηναϊκού κέντρου, στην τελευταία κατοικία κάποιου από τους τοπικούς ηγεμόνες.

Τα εκθέματα θα βρουν μόνιμα τη θέση τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας που θα επαναλειτουργήσει το 2027

«Πρόκειται για ένα σύμβολο που συνδέεται με τον θάνατο», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Κώστας Νικολέντζος. «Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ακολούθησε τους Νηλείδες (σ.σ.: τη μυθική βασιλική δυναστεία της Πύλου) όταν εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Και ίσως αυτή η κουκουβάγια να είναι η πρόγονος της αθηναϊκής γλαύκας», συνεχίζει και επισημαίνει ότι πανομοιότυπες κουκουβάγιες έχουν βρεθεί σε τάφους στην Πύλο και τον Κακόβατο.

Τούτη η κουκουβάγια – πιθανόν η «προγιαγιά» του πιο διάσημου συμβόλου της κλασικής αρχαιότητας – είναι μόνο ένα από τα 225 πολύτιμα και γεμάτα ξεχωριστές ιστορίες αντικείμενα που συνθέτουν τη νέα περιοδική έκθεση του ΕΑΜ «Η Πύλος του Νέστορα. Ενα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται». Μια διοργάνωση που ξεκίνησε τη διαδρομή της από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας, έκανε στάση στη βίλα Γκέτι στο Λος Αντζελες και έχει ως τελευταίο σταθμό την Αθήνα, πριν τα 214 από τα εκθέματα που προέρχονται από τη Μεσσηνία (τα 11 ανήκουν στις συλλογές του ΕΑΜ) βρουν μόνιμα τη θέση τους στο Μουσείο Χώρας που θα επαναλειτουργήσει μέσα στο 2027.

εικόνα που δείχνει ειδικούς να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στην προθήκη όπου δεσπόζει τελετουργικό αγγείο με τα κεφάλια ελαφιών και ταύρου

Τελευταίες πινελιές στην προθήκη όπου δεσπόζει τελετουργικό αγγείο με τα κεφάλια ελαφιών και ταύρου

Πίσω από λευκό διαχωριστικό που αποτρέπει την είσοδο στην αίθουσα, δίπλα σε εκείνη του Βωμού, στο ισόγειο του μουσείου, ένας εργάτης προσθέτει τις τελευταίες κόκκινες πινελιές στο περιθύρωμα. Ακολουθούν μια σειρά από άδειες, ήσυχες και βαμμένες σε μαύρο χρώμα αίθουσες που περιμένουν να υποδεχτούν χάρτες και χρονολόγια, αρχαιολογικές θέσεις και ονόματα ανασκαφέων πλάι σε παλιά κιβώτια ανασκαφών ως πρόλογο στην έκθεση.

Αμέσως μετά η εικόνα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Φωτεινοί πίνακες διατρέχουν τους τοίχους. Πάνω τους σαν σελίδες από αρχαιολογικά ημερολόγια παρελαύνουν 13 μυκηναϊκές θέσεις με πλούσια ιστορία και σπάνια ευρήματα, γεμάτες φωτογραφίες από τη στιγμή της ανακάλυψης, σχέδια ευρημάτων, χειρόγραφα και σημειώσεις των αρχαιολόγων, αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αντικείμενα που βρίσκονται στις προθήκες.

«Δεν μας ενδιέφερε να παραθέσουμε απλώς μοναδικά αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Θελήσαμε να κάνουμε τον επισκέπτη ενεργό ερευνητή της ιστορίας τους. Με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού θέλουμε να “βρεθεί” στη στιγμή της ανακάλυψης, να παρατηρήσει λεπτομέρειες που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, να πάρει πληροφορίες που δεν είναι εύκολα προσιτές», λέει η προϊστάμενη του τμήματος εκθέσεων και μέλος της πολυμελούς επιμελητικής ομάδας Κατερίνα Βουτσά, ενώ περιηγούμαστε ανάμεσα σε ανοιχτές προθήκες, κουτιά με ευρήματα που δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση τους, αρχαιολόγους και συντηρητές που αναζητούν την καταλληλότερη λύση για το κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

Ο σταρ της έκθεσης

Πριν φτάσουμε στον χώρο για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το στήσιμο της έκθεσης, είχαμε την αίσθηση ότι ο απόλυτος πρωταγωνιστής θα είναι ο τάφος του Γρύπα Πολεμιστή καθώς και ο Αχάτης της Μάχης από την Πύλο, το ωραιότερο δείγμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μινωικής ή μυκηναϊκής μικρογλυπτικής που έχει βρεθεί ως τώρα.

Και χωρίς αμφιβολία το συγκεκριμένο αριστούργημα – το οποίο «συναντήσαμε» στα εργαστήρια συντήρησης του μουσείου, αφού δεν είχε έρθει ακόμη η σειρά του να τοποθετηθεί σε κεντρική προθήκη της αίθουσας – διεκδικεί χρόνο για να το παρατηρήσει κάποιος και δει τον μοναδικό τρόπο που έχουν αποδοθεί τα σώματα των πολεμιστών.

Σε αυτή την έκθεση που έχει ως στόχο της να παρουσιάσει τα επιμέρους κέντρα εξουσίας μέχρι τη δημιουργία ενός ενιαίου βασιλείου, εκείνου που συνδέεται με το ανάκτορο στον Ανω Εγκλιανό και τον μυθικό Νέστορα, δεν μπορεί να μην προσελκύσει την προσοχή το αρχαιότερο στέμμα που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής (1630-1520 π.Χ.) – χαλκός με χρυσό – και αποτελεί αρχέτυπο των σύγχρονων στεμμάτων της Ευρώπης, καθώς και οι χρυσές λεοπαρδάλεις που καιροφυλακτούν ανάμεσα σε βράχους, δέντρα και ένα ρυάκι πάνω στην επιφάνεια ενός εγχειριδίου μήκους 32 εκ. από το Μυρσινοχώρι.

Το μοναδικό τριποδικό αγγείο (πρόχους) από τα Βολιμίδια που ήταν διακοσμημένο με κεφάλια ελαφιών και είχε τελετουργική χρήση. Το ολόχρυσο κύπελλο Βαφειού και η βάρους δύο γραμμαρίων χάντρα που αποτελείται από 1.000 χρυσές κουκκίδες διαμέτρου 0,38 χιλιοστών, από την Περιστεριά.

Τα σπαράγματα τοιχογραφιών από το ανάκτορο του Νέστορα και οι πινακίδες της Γραμμικής Β, με κορυφαία εκείνη που είναι γνωστή ως «των Τριπόδων», την οποία ο Μάικλ Βέντρις χαρακτήρισε ως ανάλογη της Στήλης της Ροζέτας καθώς μέσω αυτής επιβεβαίωσε πως ήταν σωστή η αποκρυπτογράφηση που είχε κάνει, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για την αρχαία ελληνική ιστορία.

Η έκθεση θα κλείνει με ένα πήλινο ειδώλιο του 4ου αι. π.Χ. που θα απεικονίζει μια γυναίκα με τους δίδυμους Πηλέα και Νηλέα, ως μάρτυρα του αποτυπώματος που άφησαν οι Νηλείδες στους ιστορικούς χρόνους, αλλά και με ένα βίντεο που θα αποκαλύπτει αθέατες όψεις από την προετοιμασία της.

Η συγκεκριμένη περιοδική έκθεση εκτιμάται ότι δεν θα είναι η τελευταία πριν κλείσει το μουσείο για τις εργασίες επέκτασης.

Παράλληλα με την αναζήτηση χώρων αποθήκευσης και προσωρινής έκθεσης ορισμένων σημαντικών αντικειμένων των συλλογών του ΕΑΜ, πρόθεση των ιθυνόντων είναι και η διοργάνωση μιας αποχαιρετιστήριας έκθεσης.

Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Γιατί ο Ράμι Μάλεκ δεν έπαιξε στο «The Man I Love»;
Ο λόγος που ο Ράμι Μάλεκ δίστασε να πρωταγωνιστήσει στο γκέι δράμα «The Man I Love»

Ο Ράμι Μάλεκ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ήταν σκεπτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Τζίμι — έναν καλλιτέχνη που παλεύει με το AIDS, όπως ακριβώς και ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16' χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
Η Ανάσταση του Χριστού: Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ' αλήθεια μια χειραψία;
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του - Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις: Για τη δεύτερη ο Μπαρτζώκας, για την τρίτη ο Παπανικολάου

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους - 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»
Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»

Μία νέα έρευνα επιχειρεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η «ανδρόσφαιρα» διαμορφώνει σταδιακά τις αντιλήψεις των νεαρών ανδρών μέσα από το περιεχόμενο που καταναλώνουν καθημερινά στα social media

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

