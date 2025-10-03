Το ανωτέρω εικονιζόμενο χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι από την Ακρόπολη (γνωστό ως δαχτυλίδι του Θησέα) με παράσταση άλματος πάνω από ταύρο φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το πολύτιμο δαχτυλίδι, τμήμα της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, χρονολογείται στο 1500-1400 π.Χ., παραδόθηκε δε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2004.

Κατά δήλωση της τελευταίας κατόχου του, βρέθηκε τυχαία τη δεκαετία του 1950 στην περιοχή των Αναφιώτικων, όπου απορρίπτονταν τα χώματα από τις εκσκαπτικές εργασίες για την επέκταση του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης. Αν η μαρτυρία αυτή ευσταθεί, τότε έχουμε μπροστά μας το προσωπικό αντικείμενο κύρους ενός μέλους της μυκηναϊκής αριστοκρατίας, δηλαδή ενός από τους πρώτους ελληνόφωνους ηγεμόνες.





Στη σφραγιστική επιφάνεια του δαχτυλιδιού απεικονίζεται η δημοφιλής μινωική σκηνή του άλματος πάνω από ταύρο (ταυροκαθάψια). Στο κέντρο της παράστασης, ένας άλτης πηδάει πάνω από έναν ταύρο. Τους πλαισιώνουν ένα καθιστό λιοντάρι και ένα δέντρο, κατά τη συνήθη πρακτική των μυκηναίων καλλιτεχνών να μην αφήνουν κενά.

Η απεικόνιση των ταυροκαθαψίων, του χαρακτηριστικού αθλήματος των ανακτόρων της μινωικής Κρήτης, σε ένα αντικείμενο κύρους του αθηναίου βασιλιά (ή της συζύγου του) σφραγίζει τη διαδοχή ενός παλαιότερου και εγνωσμένου συμβόλου διάκρισης από τους νέους άρχοντες του προϊστορικού Αιγαίου, τους Μυκηναίους.





Επιπλέον, το δαχτυλίδι, καθώς και ένα περίπου σύγχρονο θραύσμα μινωικού αγγείου από μαύρο στεατίτη με το ίδιο θέμα (παράσταση ταυροκαθαψίων), προερχόμενο επίσης από την Ακρόπολη, παραπέμπουν πιθανώς στο μύθο του Θησέα, του πρώτου βασιλιά-συνοικιστή, που καθυπόταξε την άγρια δύναμη του Μινώταυρου και του πανίσχυρου βασιλιά της Κρήτης Μίνωος και απελευθέρωσε οριστικά την Αθήνα από το σκληρό φόρο αίματος που κατέβαλλε έως τότε. Ένας άλλος πάλι αθηναϊκός μύθος θέλει το βασιλιά Μίνωα να ρίχνει το δαχτυλίδι του στη θάλασσα προκαλώντας τον Θησέα να το βρει.

Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι του προϊστορικού Αιγαίου φαίνεται πως αγαπούσαν τα δημόσια θεάματα. Το ριψοκίνδυνο άθλημα του άλματος πάνω από ταύρο πρέπει να ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο νησί των πριγκίπων, των κρίνων και των ανακτόρων, όπως φανερώνει η συχνή απεικόνισή του σε μινωικά έργα τέχνης.





Το εντυπωσιακό θέαμα φαίνεται πως είχε βαθιά τελετουργική σημασία και ήταν συνδεδεμένο με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις παραδόσεις της Κρήτης. Ωστόσο, θα είχε και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η αναμέτρηση του ανθρώπου με το άγριο ζώο σε δημόσια θέα θα ήταν πηγή μαζικής αγωνίας, αδρεναλίνης και άγριας χαράς σε περίπτωση νίκης.

Τέλος, δεν είναι καθόλου σίγουρο πως το άθλημα επιβίωσε στο μυκηναϊκό κόσμο, αν κρίνει κανείς από τη σπάνια εμφάνισή του στην εικονογραφία και αν λάβει υπόψη τον ιδιότυπο ρεαλισμό της μυκηναϊκής κοινωνίας, που φρόντισε να απαλλαγεί σταδιακά από όλα τα μινωικά δάνεια.





Η Συλλογή Προϊστορικών Αρχαιοτήτων αποτελεί μία από τις έξι μεγάλες μόνιμες συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (οι άλλες πέντε είναι οι Συλλογές Γλυπτών, Έργων Μεταλλοτεχνίας, Αγγείων και Μικροτεχνίας, Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων και Κυπριακών Αρχαιοτήτων).

Ο θεμέλιος λίθος του κτιρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του πρώτου που ιδρύθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος μετά την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, τέθηκε επισήμως στις 3 Οκτωβρίου 1866.





Η αρχική έδρα του ιδρυθέντος το 1829 μουσείου ήταν η Αίγινα, η πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους («Εθνικόν Μουσείον Αιγίνης» ονομαζόταν το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας).

Όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της χώρας στην Αθήνα, το 1834, μεταφέρθηκε και η έδρα του μουσείου, με τις αρχαιότητες να φιλοξενούνται πλέον σε διάφορα κτίρια και μνημεία.

Δημιουργός των πρώτων σχεδίων για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υπήρξε ο γερμανός αρχιτέκτονας Λέον φον Κλέντσε, ο οποίος αφίχθη στην Ελλάδα το 1834 ως απεσταλμένος του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’, με σκοπό να τροποποιήσει το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της νεότερης Αθήνας, που είχαν εκπονήσει κατά τα έτη 1832-1833 ο αρχιτέκτονας – πολεοδόμος Σταμάτης Kλεάνθης και ο γερμανός αρχιτέκτονας Έντουαρντ Σάουμπερτ.





Όμως, η οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους εκείνα τα χρόνια δεν επέτρεπε την πραγματοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων του, που περιελάμβαναν την ανέγερση μιας Εθνικής Γλυπτοθήκης και του μεγαλοπρεπούς «Παντεχνείου».

Λύση στο οικονομικό αδιέξοδο που υφίστατο σχετικά με την ανέγερση ενός αρχαιολογικού μουσείου στην Αθήνα έδωσε το 1856 ο Δημήτριος Μπερναρδάκης, Έλληνας της διασποράς από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος πρόσφερε για το σκοπό αυτόν το ποσό των 200.000 δραχμών.





Έτσι, στις 30 Ιουνίου 1858, κατόπιν σχετικού διατάγματος του βασιλιά Όθωνα, ορίστηκε η ίδρυση Μουσείου Αρχαιοτήτων.

Μεταξύ των αρχιτεκτόνων που κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την κατασκευή του μουσείου ήταν και ο γερμανός Λούντβιχ Λάνγκε.

Τα σχέδια του Λάνγκε δεν υιοθετήθηκαν εξαρχής λόγω πολιτικών ταραχών και διαφωνιών για τη θέση ανέγερσης του μουσείου.

Τελικά, το 1866, και αφού προηγήθηκε η δωρεά οικοπέδου επί της οδού Πατησίων στο ελληνικό δημόσιο από την Ελένη Τοσίτσα, άρχισε η ανέγερση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου («Μουσείου του Πανελληνίου», όπως το αποκαλούσαν τότε), σε σχέδια του Λάνγκε και με τροποποιήσεις του Ερνέστου Τσίλερ για την πρόσοψη.





Στην τελετή θεμελίωσης, που έγινε με κάθε επισημότητα στις 3 Οκτωβρίου 1866, παρευρέθησαν ο βασιλιάς Γεώργιος Α’, υπουργοί, βουλευτές, μέλη της Ιεράς Συνόδου, πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Το μουσείο άνοιξε τελικά τις πύλες του για το κοινό το 1889, παρουσιάζοντας τις μόνιμες εκθέσεις του, που αποτελούνταν από τμήματα της σύγχρονης Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και της Συλλογής Γλυπτών.

Κατά τη διάρκεια του α’ μισού του 20ού αιώνα το μουσείο εμπλουτίστηκε με πολλές αρχαιότητες που προέρχονταν από ανασκαφικές έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κατά τα έτη 1932-1939 πραγματοποιήθηκε επέκταση του μουσείου προς ανατολάς.





Επί Κατοχής το μουσείο επιτάχθηκε και στις κενές αρχαιοτήτων αίθουσές του εγκαταστάθηκαν διάφορες υπηρεσίες.

Το μουσείο λειτούργησε ξανά από το 1947, η δε επανέκθεση των συλλογών του ολοκληρώθηκε το 1964.

Κατά τα έτη 2002-2004 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης όλων των εκθεσιακών χώρων του μουσείου, που είχε πληγεί από το σεισμό του 1999.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει στο κοινό αρχαιότητες που καλύπτουν την περίοδο από την 6η χιλιετία π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. και συνθέτουν ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

*Οι πληροφορίες που αφορούν το χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι («δαχτυλίδι του Θησέα») από την Ακρόπολη, καθώς και όλες οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου, προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (namuseum.gr, συντάκτης πληροφοριακού κειμένου: δρ Κώστας Πασχαλίδης).

