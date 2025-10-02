Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
02.10.2025 | 16:10
Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Γιώργος και Ελένη Βακαλό: Μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε
Stories 02 Οκτωβρίου 2025 | 13:15

Γιώργος και Ελένη Βακαλό: Μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε

Πρόσωπα και σκηνικά και χρόνια πολιτισμού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Στις 2 Οκτωβρίου 1991 απεβίωσε στην Αθήνα ο κωνσταντινουπολίτης καλλιτέχνης Γιώργος Βακαλό (Βακαλόπουλος), μορφή ευγενική και προσωπικότητα πολύπλευρη, με πλούσια δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο γεννημένος το 1902 Βακαλό διοχέτευσε το σπάνιο και δημιουργικό ταλέντο του σε τρεις τομείς: τη ζωγραφική δημιουργία, τη σκηνογραφία και την καλλιτεχνική παιδεία.

Σύζυγος και πιστή συνοδοιπόρος του Γιώργου Βακαλό υπήρξε η επίσης κωνσταντινουπολίτισσα Ελένη Βακαλό (το γένος Σταυρινού), βραβευμένη ποιήτρια, θεωρητικός της τέχνης και τεχνοκριτικός, που έφυγε από τη ζωή δέκα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2001, σε ηλικία 80 ετών.

Τον Γιώργο και την Ελένη Βακαλό είχε τιμήσει με ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενό του, που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» (Κυριακή 2 Μαΐου 1999), ο ποιητής Γιάννης Κοντός (1943-2015).


Ο Γιάννης Κοντός

Ιδού όσα έγραφε ο Κοντός για το ζεύγος Βακαλό (το γραπτό του, αφιερωμένο στον Γιώργο Βακαλό, έφερε τον τίτλο «Ελένη Βακαλό: Η έσω ενατένιση του κόσμου»):


Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κλειδί για την ανάγνωση της ποιήσεως. Το χάρισμα της γραφής το έχουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, λίγοι όμως το πραγματοποιούν. Από μικρός είχα την υπομονή και περίμενα το θαύμα. Οι ποιητικές ανθολογίες είναι συνήθως η πρώτη ερωτική πράξη με το σώμα της ποιήσεως. Έτσι έπεσα πάνω στο όνομα Ελένη Βακαλό.

Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση (και άρχισα να μαθαίνω), η αφαίρεση στη μορφή της γραφής και μία σύνταξη που θα την έλεγα οιονεί μοντέρνα και ευρηματική. Όλα με σοφία βαλμένα, αλλά με τον αέρα που φέρνει μόνο η αληθινή ποίηση. Το όνομά της γράφτηκε στο μυαλό μου και σιγά σιγά βρήκα και τους άλλους κρίκους, τους άλλους ομοϊδεάτες που έχτισαν το σπίτι της λεγόμενης μεταπολεμικής ποίησης. Της ευρύσθενης, της σύγχρονης, της καθημερινής, της καθημαγμένης, αυτής που παρακολούθησε τις πολιτικές και υπαρξιακές περιπέτειες της πατρίδας μας. Σ’ αυτό το σπίτι καθόμαστε συχνά, εμείς της νεότερης γενιάς, και μαθαίνουμε τέχνες, τρόπους, βροχές, στίχους και γενικώς το βιβλίο.


Ο Γιώργος Βακαλό

Τότε λοιπόν στα παλιά, λίγο μετά την εφηβεία, στις αναζητήσεις μου στο Μοναστηράκι βρήκα το βιβλίο της. Νομίζω ότι ήταν Η έννοια των τυφλών. Το έψαξα, το διάβασα, το φύλαξα. Θυμάμαι τη ζήλια και την αγωνία μου όταν είδα τα έργα της ιδίας και μέτρησα τα βιβλία (εγώ δεν είχα τίποτα, ήμουνα πένης και άστεγος). Κοντά της (και σε άλλους) έμαθα το ειδικό βάρος των λέξεων, τις αποστάσεις των στίχων, τους τίτλους. Πότε το ποίημα χρειάζεται νερό ή απόλυτη ξηρασία για να βγάλει καρπό, πότε θέλει ξεβοτάνισμα, ή φυτεύεις στο ανάμεσο τριανταφυλλιές, κάκτους και έρπουσες σκέψεις του κόσμου.


Η Ελένη Βακαλό

Τη γνώρισα στο φιλόξενο σπίτι του μεταφραστή, ποιητή και ακριβού φίλου Κίμωνα Φράιερ. Του ανθρώπου του μοναδικού και υπέροχου που έκανε γνωστή τη νεότερη ελληνική ποίηση στην Αμερική. Καλλιδρομίου 10, σε εκείνο το μικρό ρετιρέ κοντά στον ουρανό, με τους τοίχους γεμάτους φωτογραφίες ποιητών, μαζί με άλλους νέους ποιητές, τον Βασίλη Στεριάδη, τον Λευτέρη Πούλιο και άλλους. Εκεί η αμερικανική και η ελληνική ποίηση είχαν ένα συνεχή διάλογο. Μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε. Μαζί με την Ελένη μού έρχονται στον νου και στην καρδιά ονόματα από την παρέα της: Τάκης Σινόπουλος, Δ. Π. Παπαδίτσας, Μανώλης και Νόρα Αναγνωστάκη, Τατιάνα Μιλλιέξ, Μίλτος Σαχτούρης, Ανδρέας Καραντώνης, Οδυσσέας Ελύτης και το αεράκι των ζωγράφων που την περιέβαλλε και την περιβάλλει, και συνεχώς πλάι της και τότε και τώρα τον Γιώργο Βακαλό. Τον Γιώργο Βακαλό με το Παρίσι, την Αθήνα, τα θέατρα, «τα παιδιά στην εξουσία» του Βιτράκ, τον Ζαν Λουί Μπαρό και άλλα πρόσωπα και σκηνικά και χρόνια πολιτισμού.


Η Ελένη Βακαλό

Δεν θα είναι υπερβολή να υποστηρίξω ότι με τις κριτικές και τις μελέτες της συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία του γεωφυσικού χάρτη της μεταπολεμικής ζωγραφικής και όχι μόνο. Τα στοιχεία της γραφής της, πολλά και ανόμοια, δημιουργούν όμως στον αναγνώστη οικειότητα, χαμηλούς τόνους, ασχέτως που μέσα το ποίημα βάζει φωτιά στους εφησυχάζοντες και στους αμέτοχους. Εξάλλου η ελευθερία αρχίζει όταν κλείνεις το βιβλίο και αρχίζεις να σκέπτεσαι: τη γλώσσα, τα χρώματα, τους τρόπους, το πέταγμα και τη σπορά.

Αλήθεια πώς ανθίζουν τα ποιήματα τη νύχτα! Εξάλλου τα ελληνικά τα έμαθα από τους ποιητές και τα ποιήματα. Να μην ξεχάσω και την παιδευτική της ασχολία στη σχολή Βακαλό και τι πρόσφερε η σχολή στις εφαρμοσμένες τέχνες στη χώρα. Η παρουσία της, σεμνή, ωραία και συνταιριασμένη με τον κότσο της —που, όπως μου λένε, παλαιότερα ήταν κοτσίδα—, έχει κάτι από αμαζόνα, αλλά αυτό δεν είναι υπεροψία, είναι κατανόηση και αγάπη. Ξέρει τι κάνει και αυτό προσδίδει μία στερεότητα. Το τσιγάρο δεν λείπει ποτέ από τα δάχτυλα και μία ελληνική μελαχρινάδα την τυλίγει και ουσιαστικά τη φωτίζει.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 2.5.1999, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αυτά και άλλα πολλά σκέφτομαι κοιτάζοντας την Ελένη Βακαλό και την πορεία της στην τέχνη και στη ζωή. Κάποτε γίνονται όλα βαθύ μπλε και βλέπεις με άλλα μάτια την ποίηση και τη ζωή. Και τους δασκάλους αυτούς που σε βοήθησαν να περάσεις το φουσκωμένο ποτάμι της γνώσης, τώρα τους ξεκουράζεις και τους αγαπάς όπως τους γεννήτορές σου. Η δε πατρίδα της, η Κωνσταντινούπολη, χαίρει για το τέκνο της.

Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

Stories
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, διοργανώνει εκδήλωση με «τσουχτερό» εισιτήριο, για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά… την ίδια και όχι τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
Social 02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 02.10.25

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
