Ελβετία: Η στιγμή της σύλληψης του 31χρονου δράστη που μαχαίρωσε 3 άτομα και φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο ύποπτος συνελήφθη.

Police say a 31-year-old man stabbed/attacked passersby at train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people, some seriously. Witnesses reported him shouting “Allahu Akbar” as people, including a kindergarten class, fled in all directions. https://t.co/fipxbOahZg pic.twitter.com/WpolTJEVVQ — GeoTechWar (@geotechwar) May 28, 2026

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Allah Akbar».

Τα τρία θύματα είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.