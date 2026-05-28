Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αναφορά σε απειλή με το βλέμμα στην Τουρκία έκανε για μία ακόμα φορά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Πέμπτη, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια της ανακαινισμένης Πτέρυγας Βραχείας Νοσηλείας του 4ου ορόφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, τα οποία έγιναν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η πατρίδα αντιμετωπίζει απειλή λέει ο Δένδιας

Ο Δένδιας μάλιστα συνέδεσε την απειλή με την ελληνική σημαία στα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το ελληνικό κράτος, η Πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο; Ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την Πατρίδα. Είναι ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η Πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή».

Τόνισε ακόμα πως «και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν «expressis verbis». Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται».

Για να τονίσει πως «επειδή υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι εν ειρήνη να ζούμε και να εκτελούμε τα όποια άλλα καθήκοντά μας».

Σύμφωνα με τον Δένδια η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα η οποία έχει «ένα σημαντικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Όμως, δεν πρόκειται να σας το κρύψω, δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί».

Απαραίτητη η στήριξη των στελεχών

Αναγνώρισε δε ότι «οι δαιδαλώδεις, απαραίτητες σε μεγάλο βαθμό για τη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος διαδικασίες, οδηγούν σε ένα άλλο επίπεδο δυσχέρειας και την πραγματοποίηση διαφόρων διορθωτικών επεμβάσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη στήριξη των στελεχών, και ψυχολογικά, αλλά και του επιπέδου ζωής τους και της υγείας τους».

Έκκληση στον ελληνικό εφοπλισμό να συνδράμει

Τόνισε ότι η στήριξη των στελεχών είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της «Ατζέντας 2030», ενώ μιλώντας για την ευρύτερη ανάγκη στήριξης του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, διά της δωρεάς, ο Δένδιας αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στον ελληνικό εφοπλισμό τον μεγαλύτερο και ίσως τον πλουσιότερο στο πλανήτη όπως σημείωσε, για να επισημάνει ότι «ευάριθμοι Έλληνες εφοπλιστές μάς βοηθούν. Θα παρακαλέσω θερμά να γίνουν πολυάριθμοι».

Τονίζοντας μάλιστα ότι «η Πατρίδα έχει ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή τη σημαντικότατη για εμάς επαγγελματική τάξη».

Η δαπάνη για την ανακαίνιση της Πτέρυγας, συνολικής αξίας 716.838,00 ευρώ, αποτελεί δωρεά του Υποναύαρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.